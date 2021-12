Greifswald

Vor gut einem Jahr gab es den ersten Hoffnungsschimmer: Die Impfung gegen das Coronavirus kam und versprach ein baldiges Ende der Pandemie, die seit fast zwei Jahren die gesamte Welt in Atem hält.

Die vergangenen zwölf Monate waren trotz der Zuversicht und des Lichtblicks über die Sommermonate erneut geprägt von Einschränkungen, Abständen und dem Lockdown – und für Jugendliche war das entscheidende Wort „Verzicht“. Der Verzicht auf eine unbeschwerte Jugend, in der man sich ausprobiert, Grenzen auslotet und neue Erfahrungen sammelt.

Als die Pandemie begann, war Sophia 14 Jahre alt, ihre Freundin und Klassenkameradin Nele 13. „Ältere Jugendliche haben in ihrer Jugendzeit Sachen erlebt, die wir nicht erlebt haben. Sie konnten mit Freunden wegfahren, am Strand feiern und haben Erinnerungen geschaffen, die man fürs Leben behält“, sagt die heute 16-jährige Sophia, die gemeinsam mit Nele – heute 15 Jahre alt – die 10. Klasse der Caspar-David-Friedrich-Schule besucht.

Ein Gefühl der Isolation

Wenn sie an das vergangene Jahr zurückdenken, berichten beide von einem Gefühl der Isolation. Dreimal waren sie bis jetzt in Quarantäne. Ende Oktober steckte sich Sophia mit Corona an. Woher sie es hatte, weiß sie nicht. „Mit vier Leuten in der Familie fehlte der Freiraum. Ich konnte nicht einfach weggehen, wenn es ein Problem gab“, sagt Sophia.

Die Quarantäne sei ein Einschnitt gewesen, fügt Nele an, „weil ich alles separat von der Familie machen musste“. In ihrer Freizeit tanzt sie Ballett und könnte sich vorstellen, das später beruflich zu machen. Zum Training gehen, sich ablenken – auch das ging in den vergangenen Monaten nur bedingt.

Nele sagt, sie habe durch die Pandemie verlernt, mit ihren Freunden zu kommunizieren. „Ich wurde immer verschlossener. Ich saß im Lockdown immer drinnen. Wir kamen irgendwann nicht mehr weg von der Schule und dem Lernen.“

„Es hat sich auf alles ausgewirkt“

Die Frage, ob ihr Notendurchschnitt besser gewesen wäre, hätten sie jeden Tag den ganz normalen Unterricht in der Schule besucht, beantworten beide mit Ja. „Eine studierte Person kann dir das besser vermitteln als die Mutter, der Nachbar oder die älteren Geschwister“, sagt Nele.

30 Bewerbungen für ein Schulpraktikum hat sie verschickt. Keines der Unternehmen antwortete mit einer Zusage. „Die Begründung war oft Corona. Wir machen nächstes Jahr unseren Abschluss. Eigentlich möchte man da die Praktikumsbestätigungen vorlegen.“ Nele würde sich vor allem eines wünschen: „Dass berücksichtigt wird, dass wir zwei Jahre grottigen Unterricht hatten. Klar, haben sich die Lehrer viel Mühe gegeben und alles getan. Aber es hat nicht so funktioniert.“

Auch die Freundschaften haben sich in den vergangenen Monaten verändert, berichtet Sophia, die ein Fachabitur anstrebt und danach Grundschullehramt studieren möchte. „In meinem Freundeskreis haben sich viele zum Schlechten hin verändert. Sie haben mit dem Rauchen angefangen, haben Alkohol und Drogen konsumiert, sie wurden depressiv oder dachten nur noch ans Feiern. Sie haben dadurch sehr viel verloren. Sie haben die Schule verkackt und hatten Stress mit den Eltern. Es hat sich auf alles ausgewirkt.“

Nele berichtet, dass eine Freundin von ihr versucht hat, Suizid zu begehen. Es sei einer der schlimmsten Momente in ihrem noch jungen Leben gewesen. „Ich konnte danach nicht mehr schlafen und mache mir auch heute noch Sorgen um sie. Es war eine schlimme Zeit.“ Immer häufiger würden sich die beiden nun auch um ihr Umfeld sorgen.

Die Bürden, die jungen Menschen auferlegt wurden, sind seit zwei Jahren besonders groß. Zum einen müssen die Jugendlichen viel Selbstständigkeit beweisen, zum anderen auf vieles verzichten, was ihr Leben prägt. Deshalb wünscht sich Sophia, „dass die Politik mehr auf die Jugendlichen hört. Denn wir sind die Zukunft.“

