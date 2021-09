Rostock

Gerade die Zeit nach dem Schulabschluss ist für viele Jugendliche sehr spannend. Reisen in andere Länder, erste Liebe, neue Freundschafte. Es geht um Freiheit, Identitätsfindung, um neu auszulotende Grenzen. Doch bei allem Neuen, was da auf die Jugend zukommt, bleibt doch ein Gefühl stets gleich – zumindest wohl bei den meisten: das wohlige Gefühl der eigenen Heimat, jenem Ort, an dem man zu Hause ist und sich zu Hause fühlt. Heimat wird dann zum Gefühl: wenn man nach einer längeren Zeit nach Hause kommt, zurück ins Elternhaus und einem lieb gewonnene Erinnerungen durch den Kopf kreisen.

Den Wert dieses Gefühls kann natürlich nur beschreiben, wer mal weggegangen ist. Und an dieser Stelle wird schon die Doppeldeutigkeit des Begriffs deutlich: Für den einen ist Heimat ein Gefühl, für andere der Ort, an dem man lebt oder aufgewachsen ist.

Gemeinschaftsgefühl im Sportverein

Für Vincent Frank ist Heimat mit dieser Diffusität verbunden. Zum einen also der Ort, in dem er aufgewachsen ist und heute noch lebt – Neubukow. Fragt man den 28-Jährigen, wann genau sich dieses wohlige Gefühl einstellt, sagt er: „Das Gefühl von Heimat stellt sich für mich ein, wenn ich von einer langen Reise nach Hause komme und am Horizont die schöne gotische Kirche auftaucht. Wenn ich bei mir oder bei meinen Freunden in Neubukows schönen Gartenanlagen einen langen Tag ausklingen lassen kann. Auch genieße ich die Gemeinschaft beim heimischen Fußballverein TSG Neubukow, oder wenn ich durch die Stadt spaziere und jeden Zweiten grüßen kann.“

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Stralsund in die Welt – und irgendwann wieder zurück

Die Liebe zu Altvertrautem, sie zieht sich auch bei Melanie Küppers wie ein roter Faden durchs Leben. Melanie, 27, ist nach der Schule erst mal ins Ausland gegangen. Sie sagt: „Ich habe tatsächlich auch den Drang verspürt, mehr zu sehen als meine Heimat.“ Ihre Heimat ist Stralsund. Auch wenn sie heute in Berlin lebt und studiert, weiß sie, dass sie irgendwann zurückkommen möchte an die Ostsee. „Meine Eltern und Großeltern leben in der Nähe und ich merke, dass ich nach dem Studium wieder mehr Zeit mit ihnen verbringen möchte. Gerade die Corona-Zeit hat gezeigt, wie wertvoll es ist, mit seinen Verwandten zusammen sein zu können, wenn die Welt um einen herum zusammenzubrechen scheint.“ Weniger Zeug, mehr Zeit, lautet Melanies Motto. „Natürlich gibt es in Berlin mehr zu erleben.“ Das sei ja ekannt. „Doch irgendwann möchte ich mich von vielen Dingen trennen. Mein Auto habe ich nur noch, weil ich es benutze, wenn ich nach MV fahre. In der Stadt brauche ich es nicht. Ich will mich auf das Wesentliche konzentrieren können.“

Zuhause an der Ostsee

Auslandsaufenthalten hat Nadine Schwark schon jetzt abgeschworen. Sie ist Mutter von drei Kindern und erlebt hautnah, wie wichtig es ist, dem Nachwuchs ein schönes Aufwachsen zu ermöglichen. Denn nur daraus könne später das Wohlsein entstehen, ganz gleich ob es ein Ort oder ein Gefühl sei. „Heimat ist da, wo meine Wurzeln und meine Kinder sind. Dass sie in so einem schönen Ort wie Rostock aufwachsen können, macht mich zufrieden. Wo das Meer ist und wir keine lange Reisen machen müssen, da es hier so wunderschön ist.“

Verlässliche Freunde

Auch Felix Nehls fragt sich: Wo ist meine Heimat? Und warum bin ich eigentlich so heimatverbunden? Er schiebt gleich hinterher: „Für mich ist Rostock zum einen Familie, Freunde und Hansa. Vor allem finde ich aber auch in meiner Heimat Verbindlichkeit. Wenn ich in Hamburg zu einem Umzug Hilfe benötige, sagen zehn Leute zu. Vieren fällt zwei Wochen vorher ein, dass die Tante Geburtstag hat, dreien ist der Fingernagel umgeknickt – somit kommen bestenfalls drei. Wenn ich in Rostock Hilfe für einen Umzug benötige, lade ich zehn Leute ein und 14 kommen, weil sie wissen, es gibt Essen und Getränke und: weil man umgekehrt auch jederzeit helfen würde.“

Von Juliane Lange und Luisa Schröder