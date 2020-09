Rostock/Schwerin

Endlich nun auch offiziell ins Erwachsenenleben starten: Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen in Mecklenburg-Vorpommern werden seit Ende August die Jugendweihen im Land nachgeholt, die aufgrund der Pandemie nicht im Frühjahr stattfinden durften.

Landesweit können alle 5000 Jugendlichen, die das möchten, in diesem Jahr Jugendweihe feiern. Unter anderem in Dorf Mecklenburg und in Rostock fanden schon die ersten Feierstunden statt, am 28. November – einen Tag vor dem ersten Advent – soll die letzte in Malchin durchgeführt werden.

Anzeige

Doch auch wenn für die offiziellen Feierlichkeiten strenge Hygienevorgaben gelten, so müssen auch die Familien, wenn sie anschließend zu Hause weiterfeiern möchten, einige Vorgaben beachten. Die OSTSEE-ZEITUNG hat die Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengefasst.

Weitere OZ+ Artikel

Wo darf ich feiern?

Nach Angaben der Landesregierungen sind Gruppenfeiern prinzipiell erlaubt, sie dürfen allerdings nicht auf öffentlichen Plätzen, in Parks, an Seeufern und am Strand stattfinden. Zu Hause sind sie hingegen erlaubt. Die Feiern können auch in Gaststätten als geschlossene Gesellschaft oder anderen Einrichtungen in separaten Räumen stattfinden.

Wie viele Gäste darf ich einladen?

Jugendweihen gelten wie Hochzeiten, religiöse Feste, Ehe- und Altersjubiläen als gewichtige familiäre Anlässe. Deshalb dürfen sogar bis zu 75 Personen eingeladen werden. Für andere Familienfeiern gilt hingegen eine Beschränkung auf bis zu 50 Personen.

Darf ich auch tanzen?

Ja, das Tanzen ist erlaubt. Die Landesregierung weißt jedoch darauf hin, dass die Hygieneempfehlungen auch bei Familienfeiern gelten.

Muss ich eine Gästeliste führen?

Ja, es muss eine Gästeliste mit Kontaktdaten geführt werden. Die anwesenden Personen müssen mindestens Vor- und Familienname, die vollständige Anschrift und die Telefonnummer angeben. Die Anwesen­heitsliste muss für vier Wochen aufbewahrt werden. Sollte die zuständige Gesundheits­behörde danach fragen, muss diese auch vollständig herausgegeben werden.

Von Ann-Christin Schneider