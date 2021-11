Julian Barlen löst Thomas Krüger als SPD-Fraktionschef im Schweriner Landtag ab

An der Spitze der größten Landtagsfraktion steht ein Wechsel an: Der Vorsitzende der SPD-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern, Thomas Krüger, kündigte an, bei der Vorstandswahl am kommenden Dienstag nicht erneut zu kandidieren. Als neuer Fraktionschef wird der bisherige Generalsekretär der Landespartei, Julian Barlen, vorgeschlagen.