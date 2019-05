Rostock

Jung und erfolgreich: Niklas Nienaß (27), Jura-Student aus Rostock, holt überraschend für die MV-Grünen ein Mandat im Europäischen Parlament. Platz 18 auf der Liste der Partei reichte offenbar (Stand 23 Uhr). Nienaß konnte das am Sonntagabend noch gar nicht fassen. „Es ist ganz klar, dass Klimaschutz das wichtigste Thema war“, sagte er. Die Menschen wüssten: 15 Jahre lang sei in Deutschland nichts passiert; ein Denkzettel für andere Parteien. Nun zieht es den Rostocker nach Brüssel. Die Master-Arbeit müsse erst einmal warten, so Nienaß.

Brian Kipke (18) kandidiert für das Amt des Bürgermeisters in Zingst. Quelle: privat

Die Schulbank drückt Brian Kipke noch, in ein paar Wochen stehen für den Zwölftklässler die letzten Abi-Prüfungen an. Und doch hat sich der 18-Jährige für die FDP um den Chefposten im Rathaus von Zingst (Kreis Vorpommern-Rügen) beworben. Dann wäre er jüngster Bürgermeister Deutschlands. Kipke: „Ich danke allen, die für mich gestimmt haben.“

Gute Chancen rechnet sich auch Raphael Wardecki (28) aus. Sein Ziel: Bürgermeister in Boltenhagen (Kreis Nordwestmecklenburg) werden. Erst vor kurzem zog der Unternehmer nach MV, trat im Dezember bei den Grünen ein.

Raphael Wardecki (28) will Bürgermeister in Boltenhagen werden. Quelle: Malte Behnk

Sein Gefühl sei gut: „Die Stichwahl wäre ein großer Erfolg“, so Wardecki. „Wir haben viel gewirbelt.“ Das Endergebnis der Wahl lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

Frank Pubantz