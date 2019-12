Junge Bauern aus MV kämpfen im Internet gegen Halbwissen und Vorteile

Bad Sülze/Grimmen

Sie leben auf dem Land, sind gebildet und haben starke Argumente: In Mecklenburg-Vorpommern versucht junge Männer und Frauen gerade, der Landwirtschaft ein neues Image zu verpassen. Sie wollen informieren, aufklären oder Vorurteile geraderücken und die Lobbyarbeit nicht mehr allein dem Bauernverband überlassen. Dafür nutzen sie alle verfügbaren Medien – vom klassischen Fernsehen über Twitter und Facebook bis zur Foto-Plattform Instagram.

René Rempt gehört zu ihnen. Am Handgelenk trägt der studierte Landwirt grüne Bänder. „Dein Bauer, deine Zukunft“, steht darauf. Der 34-Jährige ist Mitinitiator der grünen Kreuze. Landwirte in ganz Deutschland wollen mit dieser stillen Protestaktion auf den Zwiespalt zwischen Umweltschutz und Auskommen aufmerksam machen. Auf seinem Hof in Stoltenhagen bei Grimmen stand das erste Holzkreuz überhaupt.

Zwischen Markt und Umweltschutz : „Es zerreißt uns“

Rempt ist Geschäftsführer in einem Verbund aus drei Unternehmen. In einem werden Bio-Rinder gezüchtet, zwei arbeiten konventionell. Er würde sofort alle Bereiche ökologisch bewirtschaften, wenn der Markt das zuließe, sagt er. Doch da sei eben auch die Inkonsequenz der Verbraucher, die den Preis dafür nicht zahlten. Und da seien Regeln, die Landwirte einhalten müssen, obwohl sie beiden Zielen – Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit – entgegenstehen: „Es zerreißt uns“, beschreibt Rempt die Situation.

René Remt trägt Grün: Der Bauer ist Mitinitiator der grünen Kreuze. Auf seinem Hof stand das erste Kreuz deutschlandweit. Landwirte wollen mit diesem stillen Protest auf ihre Zerrissenheit zwischen Umweltschutz und Markt aufmerksam machen. Auf den dazugehörigen Armbändern steht: Dein Bauer - deine Zukunft. Quelle: Juliane Schultz

Dieses Dilemma stellt er im Internet mit Texten und Videos zur Diskussion. Gleichzeitig macht er seine Arbeit transparent. Ein Jahr lang hat er dokumentiert, wie ein Acker konventionell bewirtschaftet wird – von der Saat bis zur Ernte, inklusive GlyphosatEinsatz. „Wir haben lange verpasst, mit den Leuten zu reden. Dadurch haben sich Fronten aufgebaut“, sagt Rempt und überlegt: „Vielleicht liegt es an der Mentalität der Bauern. Wir machen normalerweise einfach und schnacken weniger.“

Gegen Halbwissen : Gespräche und „Hofgeschichten“

So ein Macher ist auch Christian Rohlfing. Er wurde gerade als „Bester Fleischrindhalter Deutschlands“ mit dem Ceres Award ausgezeichnet. Viele kennen ihn und seine Familie aus der NDR-Sendung „Hofgeschichten“. Auf dem Gut Bad Sülze züchtet er Bio-Rinder und bewirtschaftet 1150 Hektar Grünland ökologisch. Zusätzlich betreibt der Vater von drei Kindern auf 790 Hektar konventionellen Ackerbau. Wie René Rempt ist er Mitglied im Bauernverband und unzufrieden mit dem Marketing, das von der Interessenvertretung auf Bundesebene verantwortet wird.

Landwirt Christian Rohlfing und seine jüngste Tochter Anna. Im Hintergrund die Bio-Rinder des „Gut Bad Sülze“ Quelle: Juliane Schultz

Auch Rohlfing geht mit unbequemen Themen offen um. Er nutzt Facebook und das persönliche Gespräch, um aufzuklären, was es mit Klärschlamm oder Phosphor auf sich hat. Ihm begegnen oft Vorurteile, Halbwissen und widersprüchliche Gesetze, begründet der 42-jährige Diplom-Agraringenieur seine Motivation zur Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache. „Ich arbeite doch sowieso für alle sichtbar in der Natur. Dann ist es doch auch gut, den Leuten zu vermitteln, warum ich Gülle ausbringe.“

Jagen und schlachten im Paradies

Ann-Kristin Hanell ist zwar keine Bäuerin, nennt aber einige Hühner ihr Eigen. Die 33-Jährige ist Hobby-Jägerin und „irreversibler Landmensch“ – so steht es auf ihrem Blog „Wildblond“. Dort und auf Instagram schreibt sie über ihr Leben in Kagendorf (Vorpommern-Greifswald). Sie malt das Bild einer vorpommerschen Idylle als „ Alaska Deutschlands“. Im Morgennebel werden Gänse auf die Weide getrieben, im Herbst wird geschlachtet.

Unter dem Namen „Wildblond“ postet Ann-Kristin Hanell Fotos vom Leben auf dem Lande auf ihrem Blog, bei Facebook und der Plattform Instagram. Als Jägerin erhält sie für ihre Bilder hin und wieder auch harte Kritik – sowohl von Tierschützern als auch Jagd-Kollegen. Quelle: Ann-Kristin Hanell

Ihre Fotos sind malerisch, die Texte tagesaktuell: Unter dem Bild einer Kuh im Sonnenaufgang schreibt sie: „Heute ist der Tag der Bauernproteste. Danke, liebe Landwirte, dass ihr mein Essen macht.“ Als ehemalige Sprecherin des Bauernverbandes weiß sie, wie Marketing funktioniert. Doch wer mit ihr spricht, glaubt ihr die Überzeugung: Das Paradies liegt zwischen Rapsfeldern und Kuhweiden.

Lesen Sie auch:

Von Juliane Schultz