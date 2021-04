Greifswald

Denkt man an Bundesvorsitzende von Parteien, entstehen im Kopf bestimmte Bilder. Der junge Mann in Jeanshemd und Mantel, mit zur lockeren Frisur geföhntem Haar, der auf dem Greifswalder Marktplatz steht, wartet und dabei auf seinem Handy scrollt, sieht im ersten Moment nicht aus wie der klassische Bundesvorsitzende einer Partei.

Und doch enden genau mit dieser Signatur E-Mails, die Luca Piwodda verschickt. 2018 hat er mit Studien-Freunden die FPA gegründet. Das Kürzel steht für Freiparlamentarische Allianz. Seitdem ist er der Bundesvorsitzende einer Partei, die gar keine Partei sein will.

Studienfreunde gründen neue Partei

Politik begeistert Piwodda. Als junger Mensch war er deswegen Mitglied der SPD, wie er sagt. Er trat jedoch schnell wieder aus. Der Machterhalt als treibende Kraft, wie Politik betrieben wird, habe ihn abgeschreckt, sagt er heute. Piwodda verlässt 2017 seine Heimat, Garz in Brandenburg, und findet in Greifswald einen Platz zum Studieren und Leben. So viele Projekte und spannende Menschen gäbe es hier, sagt er heute. Hier entsteht auch sein eigenes Projekt und das seiner Freunde. Eine Partei, die Politik machen will, wie Parteien es noch nie gemacht haben. Sie gründen im Geiste eines jugendlichen Start-ups die Allianz.

Trotz seines jungen Alters überkommt ihn ein Lächeln, wie jung und unbedarft man damals die Sache angegangen ist, wie man dutzende Seiten Parteiprogramm zusammengeschrieben hat, wie man fast in der Bürokratie erstickt sei. Schnee von gestern. Allein der Name soll schon Verweis darauf sein, wie anders die jungen Greifswalder das politische Geschäft denken können. Piwodda erklärt ihn so: „Freiparlamentarisch bedeutet, dass Politik außerhalb der Sitzungssäle stattfindet.“ Und Allianz? „Wir wollen zwischen den Generationen vermitteln, eine Allianz bilden.“

Genau hier sehen Piwodda und seine Mitstreiter ein großes Problem in der aktuellen politischen Landschaft: Es gibt keine jungen Menschen oder zumindest zu wenige. Sie wollen diese Lücke schließen. „Alter ist kein Qualitätsnachweis“, ist so ein Spruch, den der junge Politiker fallen lässt. Trotzdem geht es ihm nicht um einen Konflikt zwischen den Generationen – seine Partei will vermitteln.

Politik von jungen Menschen für alle Menschen

Damit das noch besser gelingt, hat ihnen das politische Start-up-Unternehmen „JoinPolitics“ 50 000 Euro bereitgestellt. Die FPA gehört damit zu einem von vier politischen Jungtalenten, die zum Superwahljahr 2021 von dem Unternehmen gefördert werden. Das ist für die FPA ein Euro pro Stimme, die in etwa nötig wäre, um in das Schweriner Schloss einzuziehen, so die eigene Rechnung. Das ist auch das erklärte Ziel. In 13 der 36 Wahlkreise gibt es bereits Direktkandidaten. Und wer soll die Allianz wählen? „Ideologie darf kein Dogma werden.“ Ein Wahlprogramm gibt es noch nicht, soll aber bald fertig werden. Piwodda fixiert die Ausrichtung seiner Partei irgendwo bei bei den Grünen, „aber nicht so oberflächlich“ und der SPD, „nur in gut“. Wähler seien nach Piwodda junge Menschen, die sich von der Politik nicht repräsentiert fühlen, und deren Eltern und Großeltern, die für sie eine bessere Zukunft wollen. Kurz gesagt: alle, die wahlberechtigt sind.

Was auffällt, wenn man die Internetseite der Allianz besucht, ist die eigene Vorstellung. Direkt unter dem sechsköpfigen Vorstand wird das Marketing-Team vorgestellt. Es zählt ebenfalls sechs Mitglieder. Allein die Platzierung des Teams auf der eigenen Internetseite sagt viel über die Relevanz der Außenwirkung. Eine gute Vermarktung und ein gelungener Auftritt in den sozialen Medien sind mindestens genauso wichtig wie die Themen, die verkauft werden sollen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neue Ideen mit alten Mitteln erreichen?

Vielleicht kommt bald sogar Merchandise dazu und ein Podcast – geplant ist beides. Auffallend ist auch das „Talentkomitee“, wie es auf der eigenen Seite beworben wird. Hinter dem gewichtigen Namen verbergen sich zwei Menschen, die interessante und vor allem junge Menschen in Vereinen oder Organisationen finden, mit denen man Projekte auf die Beine stellen kann. So wurden schon Bäume gepflanzt und Reparaturcafés etabliert.

Der Rest des Programms ist erschreckend gewöhnlich – wenn auch sehr progressiv: Die Allianz will ein echtes Lobbyregister, Amtszeitbegrenzungen in der Politik und Bürgerräte, die beispielsweise ein Klimakonzept erarbeiten sollen. Moderne Ideen, die bald mit dem gewonnenen Geld und klassischen politischen Mitteln verbreitet werden sollen: Hör-Zu-Touren durch Dörfer und Hochschulen und kernige Botschaften vor der Wahl, die die Idee auf den Punkt bringen: „Wenn eure Lieblingsenkel*innen Politik machen“. Am Ende vielleicht doch nicht so ungewöhnlich, nur jünger.

Von Philipp Schulz