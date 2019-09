Justizministerin: Schwarzfahren muss Straftat bleiben

In den große Städten, aber auch in den Urlaubsorten in MV wird die Wohnungsnot zum echten Problem für die Wirtschaft: Hotels und Betriebe suchen dringend Fachkräfte, die finden aber keine Bleibe. In Rostock soll die Stadt deshalb Wohnheime bauen. In den Urlaubsorten wollen die Gemeinden ebenfalls selbst investieren.