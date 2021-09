Rostock

Sie haben die Töpfe brodeln lassen und aufgetischt, was Küche und Kochkunst hergeben. In der Kabel-eins-Show „Mein Lokal, dein Lokal“ kämpften fünf Gastronomen aus Rostock, Warnemünde und Ribnitz-Damgarten um die Trophäe „Goldener Teller“ und 3000 Euro Preisgeld. Jetzt steht der Gewinner fest. Das Ergebnis im TV-Koch-Wettstreit hätte kaum knapper ausfallen können.

Den Wochensieg holt das Stromgold in Warnemünde. Neben Philip, der das Lokal am Alten Strom leitet, waren auch Jens Girulat, Inhaberin der Rostocker Traditionsgaststätte Stralsunder, Duc Ta Minh vom Asia-Palast Warnemünde, Andy Szabó, Inhaber des Restaurants Käthe in der Rostocker KTV sowie Wolfgang Vogel vom Weinfuzzi in Ribnitz-Damgarten heiß auf den Sieg. Doch das Stromgold kochte die Konkurrenz ab.

Warnemünder Lokal überzeugt Konkurrenz und Kochprofi

Das Lokal fuhr einen Start-Ziel-Sieg ein. Als Montagskandidat begrüßte Phil Storch seine Kontrahenten. Während er die Gäste bediente, ließ Stromgold-Chef Abbas Badreddine am Herd nichts anbrennen: Den anderen Gastronomen tischte er Speisen wie Entenbrust mit Trüffel-Gnocchi, Bouillabaisse oder Schokoküchlein mit flüssigem Kern auf.

Damit hat er nicht nur den Geschmack der Konkurrenz getroffen. Auch Profikoch Mike Süsser, der das Restaurant vorab testete, hatte kaum etwas zu mäkeln. Erlesene Speisekarte, Wohlfühlambiente und gutes Essen – damit hat das „Stromgold“ überzeugt. Mehr: So bewertet Mike Süsser die einzelnen Restaurants

Sieger bei „Mein Lokal, Dein Lokal“: Das Team vom Stromgold in Warnemünde. Quelle: Kira Schmidt

Drei Restaurants teilen sich Platz 2

Das schlägt sich in der Punktzahl wieder. 35 von möglichen 40 staubt das Stromgold bei seien Mitbewerbern ab. Am Finaltag kommen 8 Punkte von Mike Süsser hinzu. Das konnten die anderen Kandidaten trotz guter Leistung nicht toppen. Aber sie brauchen sich mit ihren Leistungen nicht zu verstecken. Gleich drei Restaurants holten 41 Punkte: die Gaststätte Stralsunder, das Restaurant Käthe und der Asia Palast teilen sich Platz zwei, Platz drei geht an den Weinfuzzi (37 Punkte).

Wer sich selbst einen Eindruck davon verschaffen möchte, was die fünf Restaurants zu bieten haben, die TV-Ausstrahlung aber verpasst hat, kann online reinklicken: Die Rostock-Folgen von „Mein Lokal, dein Lokal“ sind auf dem Streamingportal Joyn zu sehen.

Von Antje Bernstein