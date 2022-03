Schwerin

Zum 4. März sollen die 2G- und 2G-Plus-Regelungen in MV weitgehend gestrichen werden. Dann würden neben Geimpften und Genesenen auch Ungeimpfte mit negativem Corona-Test wieder Zugang zu Restaurants und Hotels erhalten. Das unter massiven Umsatzverlusten leidende Gastgewerbe fordert bereits seit langem solche Erleichterungen, die Opposition auch für weitere Freizeitbereiche.

In der Kabinettssitzung am Dienstag will die Landesregierung darüber beraten, ob bei den Ampel-Bestimmungen auch die 3G-Regeln statt 2G zur Anwendung kommen könnten. Ab dem 20. März soll es dann statt der Ampel eine Hotspot-Regelung geben, um gegebenenfalls auf lokale Corona-Ausbrüche etwa in Pflegeeinrichtungen reagieren zu können. Wie genau diese aussieht, ist ebenfalls Thema von Beratungen.

Verfolgen Sie hier die Pressekonferenz im Anschluss an die Kabinettssitzung.

Von OZ