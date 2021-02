Schwerin

Mecklenburg-Vorpommerns Nachwuchsathleten dürfen ab sofort öffentliche und private Sportanlagen für den Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetrieb wieder nutzen – natürlich unter Einhaltung von strengen Hygienevorgaben. Das gibt das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung in MV am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.

Bisher war das nur Bundeskadern und Berufssportlern erlaubt. Nun gilt die Regelung für alle olympischen, paralympischen, deaflympischen und nichtolympischen Sportarten mit dem Status Landeskader. Zuschauer sind jedoch auch weiterhin verboten.

„Ich bin froh, dass unsere Landeskader wieder ohne Einschränkungen trainieren und sich damit auf nationale und internationale Wettbewerbe vorbereiten können“, sagt MVs Sportministerin Stefanie Drese. „Das Leistungsniveau darf auch bei den jungen Sportlerinnen und Sportlern nicht auf der Strecke bleiben.“

Medizinische Masken sind Pflicht

Trainer, Betreuer, medizinisches Personal sowie das Schieds- und Wettkampfgericht müssen aber eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Vorgeschrieben sind hier, wie im Einzelhandel und der öffentlichen Verkehrsmitteln, medizinische Masken, wie OP- oder FFP2-Masken.

„Trotz der Lockerungen ist die Gesundheit der Athletinnen und Athleten sowie aller am Sportgeschehen Beteiligten unsere oberste Priorität. Deshalb müssen Hygiene- und Sicherheitskonzepte weiter verantwortungsvoll berücksichtigt werden“, betonte Drese.

Von OZ