Rostock-Laage/Kiew

Kampfflugzeuge aus Rostock-Laage könnten schon bald in den Luftkrieg in der Ukraine eingreifen: Polen will Jets vom sowjetischen Typ MiG-29 an die Ukraine abgeben. Der größte Teil davon war bis 2003 auf dem Fliegerhorst Laage stationiert.

Als in Laage als erstem deutschen Standort der Eurofighter eingeführt wurde, hatte die Bundeswehr die 22 MiG für einen symbolischen Euro an den polnischen Nato-Partner abgegeben.

Gefragter Manövergegner

Bis dahin waren die deutschen MiG-29 eine Besonderheit: Das Jagdgeschwader 73 „Steinhoff“ war der einzige Verband eines „alten“, westlichen Nato-Landes, der über sowjetische Maschinen verfügte. Die Luftwaffe hatte sie aus DDR-Beständen übernommen. Die Jets waren erst in den Jahren 1988 und 1989 an die Luftstreitkräfte der Nationalen Volksarmee ausgeliefert worden.

Das Geschwader war daher ein gefragter Gegner in Manövern gegen westliche Flugzeugtypen. Dabei schnitten die Rostocker Piloten mit ihren MiG-29 oft gut ab. Auch die Piloten der ukrainischen Luftwaffe sind zu einem großen Teil mit der MiG-29 vertraut.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit einem Trick an die Ukraine

Nun sollen die MiGs mit einem Trick an die Ukraine gehen: Polen sei bereit, unverzüglich und kostenlos alle Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 auf die US-Luftwaffenbasis Ramstein (Rheinland-Pfalz) zu verlegen und den USA zur Verfügung zu stellen, hieß es aus dem polnischen Außenministerium. Die Amerikaner könnten sie dann – wohl ohne Hoheitszeichen – an die Ukraine übergeben. Im Gegenzug sollen die polnischen Luftstreitkräfte „gebrauchte“ F-16-Kampfjets aus den USA erhalten.

Doch in der Nacht zum Mittwoch stoppten die USA den Deal zunächst: „Wir werden uns weiterhin mit Polen und unseren anderen Nato-Verbündeten über diese Frage und die damit verbundenen schwierigen logistischen Herausforderungen beraten. Aber wir glauben nicht, dass Polens Vorschlag haltbar ist“, twitterte Pentagon-Sprecher John Kirby. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hingegen hatte die westlichen Alliierten zuletzt wiederholt um Flugzeuge gebeten, um die russischen Truppen angreifen zu können.

Eine direkte Lieferung in das Nachbarland hatte Polen ausgeschlossen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte die Nato zuvor mehrfach vor einem Eingreifen in den Krieg gewarnt. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass deutsche Eurofighter – wohl aus Laage – bei der Überwachung des polnischen Luftraums helfen. Zudem sind die „neuen“ Jets aus MV in Rumänien im Einsatz, zum Schutz des Nato-Partners.

Von Axel Büssem