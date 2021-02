Kahlschlag bei MV Werften: OZ-Leser diskutieren über Verstaatlichung

Rostock

Wie sieht die Zukunft der MV Werften aus? Diese Frage beschäftigt das Land dieser Tage. Vor allem der angekündigte Personalabbau (zuletzt hatte die Geschäftsleitung bestätigt, dass 1200 der insgesamt 2800 Schiffbauer gehen müssen) und die ins Gespräch gebrachte Verstaatlichung der Werften werden hitzig diskutiert. So hat die Werftenkrise unter Lesern eine Debatte befördert, bei der Enttäuschung und Empörung über eine „Misswirtschaft“ die Reaktionen dominieren.

Markus Faber meint: „Es gibt für drei Großwerften in MV keinen Bedarf, da nützt auch eine Verstaatlichung nichts.“ Ingo Rose daraufhin: „Ja, eine Verstaatlichung heißt: noch mehr Steuergelder aus dem Fenster werfen.“

„Wie viele Millionen haben die jetzt schon verbrannt?“

Steffen Felgenhauer wirft Fragen auf: „Wie viele Millionen haben die jetzt schon verbrannt seit dem Lockdown? Und immer wieder gibt es neue Hilfen.“ Und: „Wieso bekommen die immer wieder hunderte Millionen und die Kleinen gehen vor die Hunde?“ Gerald Hensel packt seinen Unmut in ähnliche Worte. „Wie viel Geld soll noch vom Steuerzahler verschleudert werden?“ Er fordert ein Ende der Maßnahmen, spricht von Irrsinn.

Holger Oppers ist der Ansicht, dass es nie eine gute Sache sei, wenn der Staat bei privaten Unternehmen einsteige. „Das führt immer zu Misswirtschaft und Wettbewerbsverzerrung. Der Staat soll einzig Schiedsrichter in einer Volkswirtschaft sein und sonst die Finger da rauslassen.“ Oppers schränkt ein, maximal im Bereich der Daseinsfürsorge könne es sinnvoll sein, „dazu gehören aber keine Werften.“ Felix Schilling schlägt vor: „Die sollten sich nicht so auf den Schiffbau versteifen. Die Schiffsreparatur ist viel wichtiger.“

„Die Werften haben hier in der Region keine Zukunft“

Zum Stellenabbau notiert Michael Hindenburg: „Das sind nicht nur die Stellen der Schiffbauer, sondern auch die Arbeitsplätze und Aufträge der ganzen Zulieferer“, glaubt Hindenburg.

Patrick Holtz ist überzeugt: „Die Werften haben hier in der Region keine Zukunft. Jährlich werden Millionen Euro in Werften gesteckt, die an anderen Stellen dringlicher benötigt worden wären. Mitarbeiter? Die haben diese Problematik mit dem Thema Werft schon lange mitbekommen und hätten sich schon im Vorfeld nach anderer Arbeit umsehen können.“ Für den Schiffbau gebe es andere Länder, so Holtz.

Peter Ahrendt setzt hinzu: „Wer nicht kostendeckend wertschöpft, muss das Spielfeld der besseren Konkurrenz überlassen und nicht, nach planwirtschaftlicher Manier, unterstützt werden.“ Jürgen Lehmann hält dagegen: „Wenn große wertschöpfende Betriebe unterstützt werden, dann unterstützt man gleichzeitig Zulieferer. Aber auch Handwerker, Bäcker, Dienstleister, also die Region. Das bringt eventuell langfristig mehr Steuern als die Unterstützungsleistung. Nicht zu vergessen sind die Folgen der Abwanderung von den Jungen. Arbeitslose dagegen verursachen Kosten in der Region.“

Von Juliane Lange