Kai Richter (52) stirbt an Corona: Das bedeutet sein Tod für seine Ferien-Anlagen in MV

Boltenhagen

„Wir sind hier alle völlig von den Socken“, sagt Ezard Plath und schaut aus seinem Bürofenster auf die derzeit verwaiste Hafenpromenade der Weißen Wiek. So wie viele Mitarbeiter, ist der Generalbevollmächtigte des Seglerresorts in Boltenhagen schockiert vom Tod seines Chefs.

Kai Richter, Inhaber der Unternehmensgruppe „12.18.“ mit Hauptsitz in Düsseldorf, zu der neben der Weißen Wiek sechs weitere große Ferienanlagen zählen, starb – wie jetzt bekannt wurde – vergangene Woche mit nur 52 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion.

Anzeige

Ein herber Schlag für 2000 Mitarbeiter

„Das ist in dieser Situation natürlich ein doppelter Schlag für viele im Unternehmen“, sagt Weiße-Wiek-Chef Plath. Denn seit Wochen sind die meisten der insgesamt 2000 Angestellten von „12.18“ in Kurzarbeit oder Homeoffice, weil Hotels geschlossen sind und der Tourismus am Boden liegt. Viele bangen, ob sie ihren Job behalten können – und genau in dieser Situation kommt die Nachricht vom Tod eines der beiden Firmen-Inhaber.

Bildergalerie: Diese Ferienressorts gehörten Unternehmer Kai Richter

Zur Galerie Der plötzliche Tod des Unternehmers ist ein Schock für die 2000 Mitarbeiter seiner Ferien-Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt acht Resorts gehören zu seiner GmbH „12.18“. Die stehen unter anderem auf Sylt, Ibiza, in Schottland, in Hamburg und in New York. Doch auch drei Anlagen in MV gehören zum Portfolio – ein Überblick.

Was bedeutet das nun für die Zukunft der Ferien-Resorts? Allein drei der sieben betreibt die Gruppe in MV – neben Boltenhagen auch das Golfresort Fleesensee und die Yachthafenresidenz Maremüritz in Waren. „Die einzig gute Nachricht in der Tragödie ist, dass es mit der Struktur an der Unternehmensspitze nahtlos weitergehen kann“, sagt Plath. Kai Richter und Jörg Lindner waren gleichberechtigte geschäftsführende Gesellschafter von „12.18.“, weshalb es keine Vakanzen in der Führung gibt.

Geschäftspartner Lindner : Werde sein Lebenswerk weiterführen

Lindner kündigte auch bereits an, er sei fest entschlossen, Richters Lebenswerk im Sinne seiner Familie und nach seinem Verständnis fortzuführen. Heißt: Er wird zunächst die alleinige Spitzenposition in der Firma übernehmen. Am Betrieb der bestehenden sieben Hotelanlagen wird nicht gerüttelt. Auch bleibt es weiterhin das Ziel der Unternehmensgruppe, bis 2022 weitere 20 Luxus-Hotels in Partnerschaft mit Kempinski zu entwickeln.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Fehlen wird „12.18“ ganz sicher der innovative Geist Kai Richters. Er galt im Führungsduo der Firma als der „Macher und Dränger“, während Lindner eher mit ruhiger Hand im Hintergrund absicherte. Kaum abzuschätzen ist derweil, wie lange Corona-Einschränkungen noch die Tourismus-Unternehmen im Land belasten. Daher werde man bei allem Schmerz den Tod Richters auffangen können. „Das sind wir ihm schuldig“, sagt Weiße-Wiek-Chef Plath. Inwieweit die Corona-Krise insgesamt die Gruppe gefährde, sei noch nicht abzuschätzen.

485 Millionen Euro in Projekte investiert

Richter selbst hatte noch kurz vor seinem Tod – bei zu berücksichtigenden Vorsichtsmaßnahmen – eine baldige Wiederaufnahme von Reisen gefordert. Sollte es dazu kommen, dürfte in den 12.18.-Resorts alles wie gewohnt weiterlaufen. Die Unternehmensgruppe betreut nach eigenen Angaben derzeit Projekte mit einem Investmentvolumen von rund 485 Millionen Euro und war zuletzt klar auf Wachstumskurs.

Das ist die 12.18.-Gruppe Kai Richter gründete die 12.18. Investment Management GmbH im Jahr 2013 mit seinem Geschäftspartner Jörg Lindner. Beide fungierten seit Beginn als geschäftsführende Gesellschafter. Ziel der Gruppe ist es nach eigenen Angaben, touristisch geprägte Immobilien zu akquirieren, die Potenzial haben und die nach einer wirtschaftlichen und technischen Sanierung neu am Markt positioniert werden können. Das erste große Projekt des Unternehmens war die Übernahme des Golf-Resorts Fleesensee in Göhren-Lebbin bei Waren mit drei Hotels und fünf Golfplätzen. In MV folgte 2016 der Kauf des Segler-Resorts Weiße Wiek in Boltenhagen und der Neubau der Yachthafen-Residenz Maremüritz am Müritzsee direkt in der Innenstadt von Waren. 12.18. steht für die Positionen, die die Initialen der Firmengründer im Alphabet einnhemen – L für Lindner und R für Richter. Insgesamt acht große Ferien-Resorts sind derzeit im Besitz von 12.18.: Neben den drei Anlagen in MV sind das Objekte auf Sylt, Ibiza, im schottischen Roxburghe, in Hamburg und in New York. Der Firmensitz ist in Düsseldorf. Insgesamt beschäftigt die Firma 2000 Angestellte. Die Gruppe betreut nach eigenen Angaben Projekte mit einem Investmentvolumen von 485 Millionen Euro und ging im Oktober 2019 ein Joint Venture mit der Kempinski Hotels S.A. ein, um die Marke 7Pines Kempinski zu launchen. Bis 2022 sollen in Zusammenarbeit mit Kempinski weltweit 20 neue Luxushotelprojekte entstehen.

Mehr lesen:

Von Alexander Loew