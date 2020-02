„Kalaschnikow-Mann“ tritt aus Rostocker Ortsbeirat zurück

Rostock

Der „Kalaschnikow-Mann“ Ivan Kormilitsyn ist nach dem Bekanntwerden seiner Neonazi-Vergangenheit am Montag aus dem Ortsbeirat Groß Klein in Rostock zurückgetreten. Dies gab er in einem Schreiben an die Rostocker Bürgerschaft bekannt.

Kormilitsyn hatte 2018 mit einem Sturmgewehr der Marke Kalaschnikow auf einem Foto posiert, das laut dem Recherche-Netzwerk Exif eine para-militärische Ausbildung von Neonazis in der Ukraine zeigt. Der Mann soll laut Szenekennern fest verankert in der Neonazi-Szene sein. Für den Ortsbeirat Groß Klein war er von der AfD aufgestellt worden.

Nachdem die OZ über den Fall Ende Januar berichtet hatte, haben SPD, Linke und Grüne in der Rostocker Bürgerschaft die Abwahl von Ivan Kormilitsyn beantragt. Vor seiner möglichen Abwahl ist er nun eigenmächtig zurückgetreten.

In seinem Rücktrittsschreiben betont er, dass er 2019 einstimmig gewählt wurde. Er fühle sich in seinem Bürgerauftrag für die Stadt Rostock durch diskriminierende Vorwürfe gelähmt. Er spricht von „Verunglimpfungen und Drohungen“ gegen seine Person. Er wolle aber weiterhin die Behinderten-, Alten-,Kinder- und Jugendhilfe ehrenamtlich unterstützen.

Von OZ