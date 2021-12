Die Truppe stockt in MV ihr Helfer-Kontingent auf. Sie werden dringend gebraucht. Einige Reservisten sind bereits seit mehr als einem Jahr im Corona-Einsatz – und ein Ende ist nicht in Sicht. „Es ist ein Knochenjob“, sagt der Rostocker Oberstleutnant Gabor Racz. Und wie reagieren die Menschen auf die Helfer in Uniform?