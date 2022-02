Kampf gegen Cyberverbrechen: Mehr Stellen für Datenschutz in MV – doch die reichen nicht

Schwerin

Der Datenschutzbeauftragte des Landes, Heinz Müller, bekommt mehr Personal. Seit Jahren kämpft er darum, um Datenmissbrauch und Internetkriminalität besser bekämpfen zu können. Nun hatte Müller Erfolg: Der Finanzausschuss des Landtags hat vier Stellen genehmigt. Reichen werden die aber nicht, so Müller. 13 Stellen hatte er beantragt.

Seit fast vier Jahren ist die EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft, auf erforderliches Personal zur Umsetzung seiner Aufgaben musste der oberste Datenschützer des Landes aber lange warten. Müller lag in einem regelrechten Clinch mit der früheren SPD/CDU-Koalition, trat schließlich Ende 2019 nach 37 Jahren aus der SPD aus, weil für Datenschutz nicht das erforderliche Personal zur Verfügung stand. Immerhin gehe es hier um Kontrolle, wie in Verwaltungen oder Firmen mit Daten Dritter umgegangen wird.

Mehr Aufgaben für Datenschützer seit 2018

Nun hat Müller einen Teilerfolg erzielt – mit Unterstützung des Landesrechnungshofes, wie er betont. Vier neue Stellen; bisher waren es 21. Für die Bekämpfung von Cybercrime und die Begleitung des wichtigen Onlinezugangsgesetzes, das Verwaltung künftig komplett digital machen soll. Schließlich für die Beratung von Bürgern. Bei ihm stapeln sich die Fälle. „Wir haben Eingaben, die auch nach einem Jahr nicht abgeschlossen sind“, so Müller. „Das geht nicht.“

Die neuen Stellen „helfen mir sehr“, so Müller. Er hoffe, dass weitere hinzukommen. Der Bedarf sei groß. Beispiel: Bisher könne er Unternehmen nicht stichprobenartig auf den korrekten Umgang mit Daten anderer, zum Beispiel Kunden, überprüfen. „Ich bin sicher, dass es da auch Missbrauch gibt“, so Müller. „Wir würden auf manches Wespennest stoßen.“ Aber es fehle das Personal, um dies zu überprüfen. Zudem würde er gern mehr Schulungen zum Datenschutz anbieten. Oder Jugendliche über Datenschutz informieren. Das gehe bisher nur sehr begrenzt.

Der lange Kampf um Personal hat Müller zermürbt. Er freue sich über mehr Stellen, sehe aber Bedarf für viel mehr. „Wir sind immerhin für den Schutz eines Grundrechtes da.“

Von Frank Pubantz