Kampf gegen Falschgeld in MV: Es betrifft uns alle

Rostock

Die Falschgeld-Fallzahlen in MV sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Alleine 2020 wurden 426 Fälle registriert. Das mag auf den ersten Blick nicht viel erscheinen, doch gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um zehn Prozent. Und auch 2021 lag der Wert weit über dem von 2019. Dabei ist festzustellen, dass sich vor allem die Anzahl veränderter Banknotenabbildungen (VBNA) – darunter sogenanntes „Movie Money“ – erheblich erhöht. Rund 92 Prozent aller im Land sichergestellten Falschnoten gehörten 2020 dieser Variante an. Und selbst wenn der Anteil der Fälschungen gemessen an der Anzahl echter im Umlauf befindlicher Euro-Banknoten und Münzen weiterhin eher gering ist, darf die aktuelle Entwicklung nicht unterschätzt werden.

Denn: Für Falschgeld gibt es keinen Ersatz. Daher ist es wichtiger denn je, dass wir alle aufmerksamer werden und lieber einen Blick mehr auf unser Geld werfen. Es geht uns alle etwas an. Nur wenn Falschgeld schnell als solches identifiziert und der Polizei übergeben wird, kann den Tätern die Stirn geboten werden.

Von Susanne Gidzinski