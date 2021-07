Rostock

Der Städte- und Gemeindetag MV fordert mehr Unterstützung für ländliche Regionen, die im Kampf gegen den Klimawandel besonderen Belastungen ausgesetzt sind. „Es darf kein Nachteil sein, auf dem Land zu wohnen“, sagt Referent Klaus-Michael Glaser.

Die EU soll bis 2050 klimaneutral werden, mithilfe eines massiven Ausbaus von Wind- und Sonnenenergie, ab 2035 sollen nur noch emissionsfreie Pkw zugelassen werden. So lauten zentrale Ziele des „Green Deals“ gegen die Klimakatastrophe, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) kürzlich vorstellte.

„Landleben muss lebenswert bleiben“

„Das Landleben muss lebenswert bleiben“, sagt Glaser. Es könne nicht sein, dass Politiker „in Berlin oder Hamburg“ Konzepte entwickeln, für die vor allem die Landbewohner den Preis zahlen müssten. Ein Beispiel seien schlechter bezahlte Arbeitnehmer in strukturschwachen Regionen, die weite Strecken zur Arbeit fahren müssen, aber gleichzeitig steigende CO2-Abgaben schultern müssten. „Es darf keine Schere zwischen Stadt und ländlichem Raum entstehen“, erklärt der Experte. Der mit der Corona-Krise aufgekommene Zuzug aus den Ballungsräumen nach MV könne jäh stoppen, wenn das Landleben an Attraktivität verliert.

Mehr Geld für Bus und Bahn

Als Gegenmaßnahme spricht sich der Städte- und Gemeindetag für ausgleichende Maßnahmen aus. Glaser: „Das könnten Steuerentlastungen sein und zusätzliche Investitionen in öffentliche Verkehrsmittel und ein schneller Breitband-Ausbau“. Derzeit führt der Ausbau der Windenergie zu höheren Strompreisen für Landbewohner, MV belegt hier einen Spitzenplatz.

Auch Landes-Bauernpräsident Detlef Kurreck warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft zwischen Land- und Stadtbewohnern. „Auf den Dörfern gibt es eine riesige Abwehrhaltung gegen neue Windräder und Solaranlagen“, sagt Kurreck. Er befürchtet, dass der Konflikt an Schärfe gewinnt, wenn die Ausbauziele schnell und massiv nach oben geschraubt werden.

Bei der Mobilität dürften Alternativen zum Elektroantrieb nicht unter den Tisch fallen, so der Chef des Bauernverbands MV. Das gelte vor allem für alternative Kraftstoffe, die in Nutzfahrzeugen künftig an Bedeutung gewinnen würden. Der von der EU angestrebte Zulassungsstopp für Verbrennungsmotoren ab 2035 sieht Kurreck kritisch: „Statt der überhitzten Debatte brauchen wir ganzheitliche Lösungen.“

Die städtische Sicht dominiert

Bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen müsse stärker zwischen Ballungsräumen und ländlichen Regionen unterschieden werden, meint Peter Dehne von Hochschule Neubrandenburg. „Die Konzepte sind oft urban gedacht“, sagt der Professor und Experte für Regionalplanung. Stadt und Land bräuchten unterschiedliche Lösungen für den Kampf gegen den Klimawandel. Es dominiere aber die städtische Sicht.

Die Stadt-Land-Debatte beim Klimaschutz hat auch die Bundespolitik erreicht. Landbewohner, deren Lebensqualität sich etwa durch neue Windkraftanlagen ändert, müssten stärker als bisher davon profitieren, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor der Bundespressekonferenz. „Dann hätten wir weniger Widerstand bei den ganzen Planungen und Ausbauten“, so Merkel.

Von Gerald Kleine Wördemann