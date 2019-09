Rostock

Patronen, Granaten, Bomben, Minen, ganze Schiffe mit Munition. Nicht explodierte Blindgänger, bewusst verklappte Altlasten, Reste von Gefechten, von Militärmanövern. Voll mit Sprengstoffen wie TNT, mit Phosphor, mit Senfgas und anderen Kampfmitteln. Auf mehr als 15 000 Quadratkilometern Meeresboden vor Mecklenburg-Vorpommern verrotten diese gefährlichen Altlasten – langsam und unaufhaltbar. Tickende Zeitbomben – die immer wieder bei Aufspülungen am Strand landen. Die die Unterwasserwelt vergiften, sich in der Nahrungskette anreichern und irgendwann auf unseren Tellern landen. Oder bei Fischern in den Netzen. Oder – mit Bernstein verwechselt – in den Taschen von Spaziergängern.

Diese Hinterlassenschaften zu bergen und unschädlich zu machen, ist – zugegeben – nicht einfach. Und schon gar nicht billig. Aber: Irgendwann müssen die Ostseeanrainer damit beginnen. Das fordert jetzt auch die Konferenz der Ostsee-Parlamentarier. Zeit wird es! Die ältesten Kampfmittel-Reste stammen schließlich bereits aus der Kaiserzeit.

Von Thomas Luczak