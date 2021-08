Kandidaten von 24 Parteien dürfen zur Landtagswahl in MV antreten

Schwerin

24 Parteien und ihre Kandidatenlisten sind zur Landtagswahl am 26. September in MV zugelassen, so hat es der Landeswahlausschuss am Dienstag beschlossen. Einige Parteien müssen jedoch mit deutlich weniger Kandidaten antreten, da zum Beispiel Unterlagen fehlten.

Ohne Mängel durchgewunken hat der Wahlausschuss die Landeslisten von SPD, CDU, Linke, Bündnis 90/Grüne, FDP, NPD, Freie Wähler, DKP, Freier Horizont, Demokratie in Bewegung, Team Todenhöfer, Partei für Gesundheitsforschung, Die Basis, Bündnis C, Tierschutz hier, Die Humanisten, Piraten und Unabhängige für bürgernahe Demokratie. Aufgrund fehlender, zu spät eingereichter Unterlagen oder durch Rückzug wurden einige Kandidaten folgender Parteien gestrichen, die Listen aber ebenfalls zugelassen: Freiparlamentarische Allianz, Tierschutzpartei, ÖDP, Die Partei, Liberalkonservative Reformer.

Parteiintern: Widersprüche gegen AfD-Listenwahl abgelehnt

Die meiste Zeit musste sich der Wahlausschuss mit Widersprüchen zur Landesliste der AfD auseinandersetzen. Bei der Listenaufstellung der Partei im Mai und Juni hatte es teils chaotische Zustände gegeben; eine Sitzung musste zum Beispiel wegen Anwesenheit nicht Stimmberechtigter abgebrochen und wiederholt begonnen werden (die OZ berichtete). Es gebe „Vorwürfe von mehreren Hinweisgebern“ auf ein unrechtmäßiges Zustandekommen der Liste, erklärt Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke. So soll die AfD-Kandidatenliste zuvor in einer Chatgruppe vorgegeben, Wahlzettel unvollständig gewesen oder Gremien nicht rechtmäßig bestimmt worden sein. Für keinen der Hinweise gebe es jedoch ausreichende Anhaltspunkte, die dem Wahlgesetz entgegenstehen, so Beneicke. Oder aber es handele sich um parteiinterne Fragen, die der Wahlausschuss nicht zu beachten habe.

Von Frank Pubantz