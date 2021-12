Kapitäne verzweifelt gesucht: Seefahrt leidet unter massiver Personalnot

Rostock

Leere Regale in Geschäften, verzweifelte Autofahrer vor geschlossenen Tankstellen: Versorgungsengpässe wie in Großbritannien durch den Mangel an Lkw-Fahrern könnten in einigen Jahren auch bei uns zum Alltag gehören. Das befürchtet jedenfalls Peter Geitmann. Der Rostocker ist Schifffahrtsexperte bei der Gewerkschaft Verdi in Berlin und warnt vor einem folgenschweren Personalmangel in der internationalen Seeschifffahrt. „Wir haben ein Riesenloch bei den nautischen Berufen“, sagt Geitmann.

Nicht nur Offiziere für die Brücke und Ingenieure für den Maschinenraum werden händeringend gesucht, auch bei Ausbildungsberufen wie den Schiffsmechanikern herrsche ein massiver Nachwuchsengpass, erklärt der Gewerkschafter. Wenn sich daran nicht schnell etwas ändert, könnten in ein paar Jahren Lieferketten auseinanderreißen, weil die benötigten Kapitäne, Lotsen sowie Fachkräfte im Management der Häfen und Reedereien fehlen.

Bereits jetzt übersteigt weltweit die Personalfrage das Angebot. Ohne schnelle Gegenmaßnahmen wächst die Lücke bis 2026 von jetzt 26 000 weltweit fehlenden Schiffsoffizieren auf dann 90 000, warnten der Ostsee-Schifffahrtsrat Bimco aus Kopenhagen und die Internationale Schifffahrtskammer im Juli in einem gemeinsamen Bericht.

Der Mangel zeigt Folgen. So werden Lotsen demnächst nicht mehr erstrangig aus dem Kreis von Kapitänen mit jahrelanger Berufserfahrung rekrutiert, wie es bislang der Fall ist. „Es gibt kaum noch Bewerber“, sagt Andreas Krüger, Ältermann der Lotsenbruderschaft Wismar-Rostock-Stralsund.

Neuer Studiengang für Lotsen

Als Ausweg aus der Misere rufen die Lotsenvereinigungen zusammen mit den Seefahrtschulen Warnemünde und Flensburg einen neuen Studiengang ins Leben. Bei dem wird der Lotsennachwuchs durch ein mehrjähriges Studium ausgebildet, mit anschließender Praxisphase. Das neue Modell ist nicht unumstritten, räumt Krüger ein. Die so ausgebildeten Lotsen hätten schließlich nicht den gleichen Erfahrungsschatz wie ein altgedienter Schiffsführer, der schon auf allen Weltmeeren unterwegs war.

Peter Geitmann, Nationaler Schifffahrt-Sekretär bei der Gewerkschaft Verdi. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Die deutschen Reeder stehen in der Kritik, den Nachwuchsschwund hierzulande mit verursacht zu haben. Laut Geitmann ist die Hauptursache die sogenannte Besetzungsverordnung für Seeschiffe, die unter deutscher Flagge fahren. Die Bestimmung wurde 2017 geändert. Seitdem reicht es aus, wenn auf größeren Schiffen mindestens zwei Offiziere einen EU-Pass haben, meist seien das der Kapitän und der Chefingenieur. „Die anderen Stellen werden mit Seeleuten aus Drittländern besetzt, um Kosten zu senken“, sagt Geitmann.

Knappe Stellen für den Nachwuchs

Weil dadurch die Posten des Dritten und Zweiten Offiziers für deutsche Bewerber so gut wie unerreichbar würden, habe die Branche kaum noch Nachwuchs. Denn gerade diese Stellen wurden bislang mit Absolventen der Seefahrtschulen besetzt, die darauf die vorgeschriebenen Praxisjahre ansammelten, ihr „Patent ausfahren“. Erst vor wenigen Monaten wurde die umstrittene Verordnung für sechs Jahre verlängert.

Die meisten Reeder haben nicht geliefert, meint auch Michael Rachow, seit 30 Jahren Professor für Seefahrt und Schiffsbetriebstechnik an der Hochschule Wismar, Bereich Warnemünde. „Die Unternehmen werden massiv vom Steuerzahler subventioniert, halten sich aber nicht an ihre Verpflichtung, ausreichend Nachwuchs auszubilden“, sagt Rachow.

Reeder weisen Kritik zurück

Für Schiffe unter Deutscher Flagge gilt die Tonnagesteuer – ein gleichbleibender, fester Steuersatz, egal wie viel Gewinn oder Verlust die Schiffe einfahren. Außerdem überweisen die Reeder die Einkommensteuer ihrer Seeleute nicht an den Staat, sondern behalten diese für sich selbst. Das gleiche gilt für den Arbeitgeberanteil der Sozialabgaben. Mit diesen großzügigen Maßnahmen stoppte der Staat die Ausflaggung von Schiffen aus Deutschland. Rachow weist darauf hin, dass die Reeder zurzeit Rekordumsätze einfahren – die Frachtraten sind teilweise so hoch wie noch nie, bedingt durch Coronakrise und Containerknappheit.

Der Reederverband VDR weist die Kritik zurück, die Ausbildung vernachlässigt zu haben. Die Steuervergünstigungen für die Branche in Deutschland blieben weit hinter den Bedingungen anderer Länder wie Dänemark, Norwegen und den Niederlanden zurück, erklärt Sprecher Christian Denso. Dass die Geschäfte seit gut einem Jahr besser laufen, sei „die Ruhe nach dem Sturm“. Die zehn Jahre davor herrschte Flaute, die Flotte schrumpfte in der Zeit um mehr als 40 Prozent, die Zahl der Reedereien um ein Viertel.

Runder Tisch für Ausbildung gefordert

Der Verband verweist auf hohe Millionenzahlungen der vergangenen Jahre, bei denen beispielsweise Geld aus Ausflaggungsgebühren in Ausbildung und Beschäftigung floss – im Rahmen des 2003 beschlossenen „Maritimen Bündnisses“. Man sei gerne bereit, einen „runden Tisch“ zum Thema Ausbildung in der Seefahrt ins Leben zu rufen, erklärt Denso. Pauschalkritik helfe aber nicht bei einer Lösung des Problems.

Kleiner Lichtblick: Die Studierendenzahlen für Seefahrtberufe sind in Warnemünde seit drei Jahren wieder stabil. „Davor waren wir auf einem Tiefpunkt“, erklärt Bereichsleiter Professor Jürgen Siegl. 180 Studierende sind in den nautischen und schiffstechnischen Studiengängen eingeschrieben. Um 2005 gab es einen regelrechten Boom von Bewerbern, der danach aber einbrach.

Von Gerald Kleine Wördemann