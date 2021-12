Karl Lauterbach als Gesundheitsminister: „Wenn einer das kann, dann er“

Rostock/Berlin

So überraschend wie umstritten: Karl Lauterbach (SPD) wird neuer Bundesgesundheitsminister. Als Mediziner – sein Studium mit Schwerpunkt Epidemiologie führte ihn unter anderem an die Harvard-Universität (Boston, Massachusetts) – verstehe er sein Fach, so diejenigen, die die Wahl des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) begrüßen.

Kritiker dagegen halten fest, Lauterbach sei kein Netzwerker, ihm fehlten Managementfähigkeiten mit Blick auf die Verwaltung und Führung eines so großen Hauses wie das des Gesundheitsministeriums. Auch viele Leser blicken sehr unterschiedlich auf den Politiker.

Toni Kamenske sagt: „Lauterbach hat wenigstens Fachkompetenzen für seinen Ministerposten. Ich bezweifle, dass viele der restlichen Minister damit aufwarten können.“ Olaf Lawrenz fügt hinzu: „Verrückte Idee, warum nicht mal jemanden vom Fach nehmen?“

Auch Dieter Müller sieht es so: „Immerhin mal einer, der vom Fach ist. Ich wäre ohnehin dafür, dass Ministerämter nur noch an Fachleute vergeben werden. Für jeden anderen Job braucht man auch einschlägige Vorbildung. Der letzte Gesundheitsminister war gelernter Bankkaufmann. Das qualifiziert ihn allenfalls fürs Wirtschaftsressort.“

Mit Sven Gudd ist ein weiterer Leser überzeugt, dass der Sozialdemokrat die richtige Wahl ist: „Wenn einer das kann, dann er. Er zieht sein Ding durch, ohne sich von den eigenen Parteifreunden bremsen zu lassen und hat sich auch von den Corona-Wirren nicht einschüchtern lassen. Der könnte was bewegen. Der Mann ist das Beste, was die SPD in ihren Reihen für den Posten des Gesundheitsministers auftreiben konnten.“ Cornelia Stobbe sei darüber sehr froh, wie sie notiert. „Ein Mann mit extrem viel Hintergrundwissen durch seinen Beruf.“

„Dann haben wir künftig bei jedem Schnupfen Lockdown“

Doch längst nicht alle zeigen sich einverstanden. Volker Probst meint: „Er ist ein guter Berater im Hintergrund, aber absolut kein Minister.“ Daniel Groß moniert: „Heutzutage muss man nur oft genug im Fernsehen auftreten, und schon wird man für kompetent gehalten. Ganz egal, was man in den Sendungen teilweise von sich gibt.“

Simon Weiss beschwert sich: „Vor Kurzem sagte Lauterbach, es sei eher unwahrscheinlich, dass er Gesundheitsminister wird. Er hätte andere Aufgaben. Und nun kommt er als großer Retter!? Was macht er jetzt mit den ganzen Talkshows, wo er viermal die Woche war, um immer wieder das Gleiche zu erzählen?“ Thomas Silva begrüßt die Personalie ebenso wenig: „Lauterbach als Gesundheitsminister? Dann haben wir künftig bei jedem Schnupfen Lockdown, Maskenpflicht und Impfpflicht. Nein, danke!“

Knut Danker erwidert: „Er hat sich bei dem großen Teil der Bevölkerung einen guten Ruf erworben, weil er sich nicht von Wunschvorstellungen verleiten ließ, sondern stets den Blick auf die Pandemie gerichtet hat. Mit diesem Pfund kann er auch als Gesundheitsminister wuchern, weil er auch von denjenigen ernst genommen wird, die sich lieber etwas anderes gewünscht hätten.“ Danker glaubt: Sofern er diese Linie beibehalte, komme uns das allen zugute. „Sogar bei denjenigen, die ihn am liebsten in die Wüste geschickt hätten.“

„Wer ist besser für den Posten geeignet?“

Reinhard Pohl sagt: „Jetzt bekommt die Pandemie es mit einem Gegner zu tun, der etwas von der Sache versteht. Mal gucken, ob die Rechte es jetzt noch schafft, die Verbreitung der Pandemie sicherzustellen. Von dort kommt ja am meisten Protest gegen Lauterbach, weil die Impfgegner es mit Spahn relativ einfach hatten.“ Mike Habeland mahnt: „Das ist ein Zeitpunkt, die Entscheidungen nicht nach eigenen Vorstellungen zu treffen, sondern auch das Ohr am Wähler zu haben. Ein großer Teil befürwortet ihn als Minister für Gesundheit.“

Alexander Götz sieht „nun die Gelegenheit, zu beweisen, ob Wissenschaft und politische Praxis eine Symbiose eingehen können. Bisher war das sehr schwierig zusammenzubekommen. Man muss ihm im Interesse von uns allen Erfolg wünschen. Aber es wird definitiv eine Herkulesaufgabe werden.“

Oliver Eknier gibt zu bedenken: „Er hat lange Erfahrung als Gesundheitspolitiker vorzuweisen, zwei für das Ressort passende abgeschlossene Hochschulstudiengänge, einen davon an einer der besten Universitäten der Welt, er hat als Professor und Direktor eines Hochschulinstituts gearbeitet und war Mitglied in mehreren gesundheitspolitischen Kommissionen. Außerdem hat er zahlreiche Veröffentlichungen zu dem Thema vorzuweisen. Wo ist ein Politiker im Bundestag oder in einem Landtag, der aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung besser für den Posten geeignet ist? Man muss Lauterbach ja nicht mögen, aber dann sollte man das auch wahrheitsgemäß begründen und nicht mit unhaltbarer Kritik.“

Von Juliane Lange