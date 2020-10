Karls Erlebnisdorf in Rövershagen: Darum wird jetzt ein Schutzwall gebaut

Rövershagen

Es ist ein ungewöhnliches Bild an der Bundesstraße 105 nahe Rövershagen. Direkt neben Karls Erlebnisdorf ist in den vergangenen Tagen ein Erdwall samt Zaun gebaut worden. Nicht nur Autofahrer, die täglich die Strecke passieren, fragen sich, was hinter dem Sichtschutz geplant ist. „Da gibt es auch schon die verrücktesten Mutmaßungen“, sagt Karls-Chef Robert Dahl. Vom Bau neuer Fahrgeschäfte bis hin zu Ferienhäusern oder einer Marmeladenfabrik hätte er schon verschiedene Ideen gehört. Doch die Lösung ist viel einfacher: Es geht wieder um die rote Frucht, mit der die Geschichte des Unternehmens begann.

Umstellung auf Bioanbau geplant

„Wir wollen unseren Betrieb Stück für Stück auf biologischen Erdbeeranbau umstellen“, so Dahl. Seit drei Jahren arbeite er an dieser Transformation, die zahlreiche Herausforderungen beinhaltet. „Schließlich wollen wir die Qualität gewohnt hoch halten.“ Auf dem rund zehn Hektar großen Feld entlang der Bundesstraße sollen als Modellversuch nun zwei neue Sorten eingepflanzt werden – und das auf ganz spezielle Art und Weise. „Die Erdbeeren kommen dabei auf sogenannte Stellagen und wachsen nicht mehr am Boden, sondern hängend in der Luft“, erklärt der Unternehmer. Da sei nicht nur rückenschonender für die Erntehelfer, die dann im Stehen pflücken könnten, sondern würde auch den Früchten selbst nützen, in dem sie von Luft umgeben sind und so weniger Fäulnis auftritt.

Der gerade aufgeschüttete Erdwall diene dem Schutz der Erdbeeren – vor allem dem vor Wind. „Und wir wollen dort 20 Meter breite sogenannte Mecklenburger Feldhecken pflanzen und darin Nützlinge, beispielsweise Wildbienen ansiedeln“, erklärt Dahl. Durch den Einsatz der natürlichen Helfer könne künftig auf Insektizide verzichtet werden. Das Hochpflanzen der Erdbeeren sorge zusätzlich dafür, dass keine Herbizide mehr zur Unkrautvermeidung eingesetzt werden müssten.

Minizug fährt elektrisch übers Feld

Was von der Straße aus nicht mehr zu sehen sein wird, sollen Besucher ab Ostern 2021 auf andere Art und Weise erleben können: „Wir haben eine eigene kleine Bahn angeschafft, die komplett umweltfreundlich mit Sonnenenergie angetrieben wird und Platz für 45 Leute bietet“, sagt Dahl. Mit diesem Minizug könnten Interessenten künftig einmal pro Stunde über das Feld fahren und würden dabei per Lautsprecher Informationen rund um den Erdbeeranbau bekommen.

Mit diesem Elektrozug, der noch ein buntes Design erhält, sollen Karls-Besucher künftig über das neue Biofeld gefahren werden. Quelle: privat

Dafür wurde eigens eine neue Figur kreiert – die fiktive Erdbeerbäuerin Stella Green. „Wir haben für diese Touren etwa 70 Fragen rausgesucht, die uns immer wieder erreichen: von der Logistik des Anbaus bis zur Bezahlung der Erntehelfer“, so der Unternehmer, der dadurch weitere Transparenz erreichen will.

Grünstrom und Verzicht auf Müll

Auch Nachhaltigkeit sei für ihn ein großes Thema, erklärt der Chef des Familienbetriebes. „Ab 1. Januar 2021 nutzen wir an allen Standorten nur noch Grünstrom“, sagt Dahl. Noch einen Schritt weiter geht er dann ab März kommenden Jahres – „wenn in der kompletten Gastronomie kein Müll mehr erzeugt wird, also wirklich gar keiner mehr“, sagt der Unternehmer. Schon in der Vergangenheit sei schrittweise an der Vermeidung von Müll und vor allem Plastik gearbeitet worden, zum Beispiel durch den Verzicht auf Strohhalme oder Holzbesteck.

Entlang der B 105 wird neben Karls Erlebnisdorf ein Erdwall samt Zaun aufgebaut. Quelle: Dietmar Lilienthal

Doch auch diese Lösungen seien nun alle hinfällig. Karls setzt auf Mehrfachnutzung. „Wir haben zum Beispiel Stoffservietten, die wir dann ausgeben und anschließend waschen werden. So kann jede bis zu 250-mal wiederverwendet werden“, sagt Dahl. Selbst wenn dabei viel Wäsche anfällt, sei das immer noch umweltfreundlicher als Einmalservietten. „Weil wir eben tensidfreies Waschmittel nehmen und die Maschinen mit Solarenergie laufen.“

Erdbeersaison mit zufriedenstellendem Verlauf

Robert Dahl hofft, dass das große Jubiläum im kommenden Jahr auch gefeiert werden kann. Die Corona-Pandemie mit wochenlanger Schließung hatte auch dem Familienbetrieb zugesetzt. Dafür sei die diesjährige Erdbeersaison, die am Sonntag endete, trotz Corona noch gut gelaufen. „Im März war ja beispielsweise nicht mal klar, ob wir überhaupt Erntehelfer bekommen“, so Dahl. Insofern sei er glücklich und zufrieden, dass die Saison unter Pandemiebedingungen noch halbwegs normal verlaufen sei.

