„Karls Erlebnisdorf“ plant neuen Standort in Wolfsburg 

Die geplante Ansiedlung von „Karls Erlebnisdorf“ in Wolfsburg findet Unterstützung beim Dehoga-Verband. „Aus eigenen Erfahrungen wissen wir, welche Zugkraft so ein Projekt entwickelt und wie wichtig genau dies jetzt ist“, teilten Melanie Perricone vom Wolfsburger Kreisverband und Florian Hary vom Bezirksvorstand Braunschweigerland-Harz mit.

Für den Dehoga-Verband handelt es sich um ein „Leuchtturmprojekt“

Mit dem Projekt eines familienfreundlichen Erdbeerhofs könne Wolfsburg im Bereich der Tourismuswirtschaft einen großen Schritt vorankommen. „Gerade jetzt in der Krise ist es wichtig nach vorne zu sehen. Wir haben festgestellt, dass Wolfsburg nicht mehr nur auf Geschäftsreisen setzen darf und kann. Es ist mehr als je zuvor an der Zeit, endlich das Thema Tourismus anzupacken, betont Perricone. Um weiterhin die Hotels in der Region auszulasten und Wolfsburg einem anderen Markt zu erschließen, seien solche Leutturmprojekte wie „Karls Erdbeerhof“ wichtig, ergänzte Hay.

Der Geschäftsführer von Karls Markt OHG, Robert Dahl, hatte Ende vergangener Woche erklärt, man befinde sich in der „konkreten Prüfung eines Karls Erlebnisdorfes in Wolfsburg“. Wie die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ berichtet, soll das Erlebnisdorf auf dem Gelände des früheren Romantikpark-Landleben entstehen.

Auf dem Areal sollen demnach gleich zwei neue Erlebnisparks entstehen. Der Braunschweiger Investor Thomas Funke plant ein Hotel plus Angebote in den Bereichen Erlebnisgastronomie, Sport, Gesundheit und Fachhandel, der dem Handel in der Wolfsburger City keine Kunden abspenstig macht. Zudem möchte sich „Karls Erlebnisdorf“ (ein familienfreundlicher Erdbeerhof) ansiedeln – in einem neuen städtebaulichen Konzept wird das frühere Landleben-Gelände geteilt.

Ortsbürgermeister begeistert von den Plänen

„Eine prima Idee“, findet Angelika Jahns ( CDU), Ortsbürgermeisterin von Brackstedt, Velstove und Warmenau. „Wenn beide Investoren ihre Vorhaben jetzt hier verwirklichen können, haben Familien künftig schöne Möglichkeiten, sich hier zu betätigen.“ Auch Francescantonio Garippo ( SPD), Ortsbürgermeister von Kästorf und Sandkamp, ist begeistert: „Diese Kombination ist eine gute Sache. Und eine gute Ergänzung zu anderen Freizeiteinrichtungen im Allerpark oder zu der Autostadt.“ Beide Ortsräte wollen den Planungen zustimmen.

Lob für das Doppel-Konzept

Ausgearbeitet haben das neue Konzept Stadt Wolfsburg, Wolfsburg Wirtschaft und Marketing ( WMG) sowie Investor Funke mit dem Büro „neun Grad“. In einer Pressemitteilung loben die beiden WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann die Weichenstellung „für die Entwicklung und Realisierung eines touristisch bedeutsamen, den Allerpark ergänzenden Freizeitangebots für Wolfsburg“.

Auch der Geschäftsführer von Karls Markt OHG, Robert Dahl, wird zitiert: Man befinde sich in der „konkreten Prüfung eines Karls Erlebnisdorfes in Wolfsburg“. Der zweite Investor, Thomas Funke, wird ebenfalls zitiert: Er werde mit Stadt, Politik und WMG „an einer zügigen und erfolgreichen Umsetzung arbeiten“.

