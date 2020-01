Karls expandiert: Dann eröffnet das Erlebnis-Dorf in Sachsen

Rostock/Bannewitz

Von Mecklenburg-Vorpommern nach Sachsen: Karls Erlebnis-Dorf expandiert weiter. Jetzt steht auch der Termin fest, wann der Park in Bannewitz eröffnet – Ostern 2022 soll es soweit sein. Das verriet der Bürgermeister der Gemeinde, Christoph Fröse, am Rande eines Termins im Karls Erlebnis-Dorf in Elstal der Bild-Zeitung.

Laut Fröses Angaben investiert Robert Dahl am Standort in Sachsen rund 10 Millionen Euro. Nahe der A 17 ist bereits ein 65 000 Quadratmeter großes Grundstück für Karls vorgesehen. 120 Arbeitsplätze sollen entstehen, die Gemeinde freut sich über eine fünf- bis sechsstellige Summe Gewerbesteuer pro Jahr.

Entstehen sollen die typischen Karls-Attraktionen wie eine Scheune mit Indoorspielplatz, Riesenrutsche, Hofküche und Traktorbahn. Am 24. März muss der sächsische Gemeinderat über die Ansiedlung entscheiden.

Lesen Sie auch:

Von Claudia Labude-Gericke