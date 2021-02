Karlsburg

Das Klinikum Karlsburg ist nach mehreren Coronafällen wieder für herzchirurgische, kardiologische und diabetische Notfälle geöffnet und beteiligt sich seit einer Woche wieder an der Notfallversorgung der Region.

Grund für die Schließung waren zahlreiche Coronafälle, die seit Ende Januar im Klinikum registriert wurden. Nach Aussage von Prof. Wolfgang Motz, dem Ärztlichen Direktor des Klinikums, wurden seit Ende Januar 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 21 Patienten positiv auf das Coronavirus getestet. 53 Beschäftigte befanden sich in Quarantäne. ein Großteil von ihnen ist aber bereits wieder an den Arbeitsplatz zurückgekehrt.

„Durch die zweiwöchige Schließung ist es uns gelungen, das Corona-Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen“, sagte Prof. Motz. Es habe in den vergangenen Tagen keine weiteren positiven Testergebnisse gegeben. Die Mitarbeiter können wieder ihren Dienst versehen. Prof. Motz betonte: „Wir sind froh, unserer eigentlichen Aufgabe wieder nachgehen zu können, Herz- und Diabetespatienten in hoher Qualität zu versorgen.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es werde auch weiterhin alles getan, um Patienten und Mitarbeitern höchstmöglichen Schutz in der Corona-Pandemie zu garantieren.

Von Cornelia Meerkatz