Normalerweise würde es in diesen Wochen hoch hergehen. Die rund 8000 in den 88 Karnevalsvereinen von MV organisierten Närrinnen und Narren feiern im November eigentlich den Auftakt ihrer lebenslustigen Saison – mit selbst genähten, bunten Kostümen, einstudierten Tänzen, viel Musik und reichlich Alkohol. Coronabedingt fällt das alles aus. Einige Clubs halten sich die Option offen, im Februar doch noch feiern zu können, falls das dann wieder möglich sein sollte. Die meisten haben die Saison aber bereits komplett abgesagt, heißt es beim Landesverband.

Enttäuscht seien vor allem die Kinder, die monatelang für ihre Aufritte übten, die nun keiner sehen kann, erklärt Lutz Scherling, Präsident des Landeskarnevalvereins MV. „Der Zusammenhalt darf nicht wegbrechen“, sagt er. Viele Vereine machen Gebrauch von der in MV geltenden Ausnahmeregel, dass Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gemeinsam Sport treiben dürfen – und üben so weiter an ihren Tanzformationen und Funkenmariechen-Auftritten. Die soll es am Rosenmontag dann wenigstens im Internet zu sehen geben. Der Landesverband will auf seiner Webseite den ganzen Tag digitales Karnevals-Programm zeigen.

Büttenrede ohne Publikum

„Wir wissen noch nicht, ob das funktioniert“, sagt Scherling, der selbst als Büttenredner in seinem Verein in Sukow in der Nähe von Schwerin auftritt. „Ohne Publikum fehlt mindestens die Hälfte“, meint der Präsident. Aber darauf allein komme es nicht an. „Die Vorbereitungen und das Einstudieren der Auftritte sind ein Wert an sich“, erklärt der Verbandschef. Ein Überblick über die närrische Szene im Nordosten:

Die ungewöhnlichsten Clubs: „Wir haben erst einmal geweint, als alles abgesagt wurde“, sagt Annett Schwenk vom „Faslam Club Woosmer“. Die 54-Jährige ist hier für das Programm zuständig. In dem 350-Einwohner-Ort an der Elbe im Landkreis Ludwigslust-Parchim zählt die fünfte Jahreszeit zu den wichtigsten Ereignissen überhaupt. Dabei feiern die 90 Vereinsmitglieder streng genommen weder Fastnacht noch Karneval, sondern Faslam, eine weniger bekannte norddeutsche Variante.

„Übersetzt bedeutet das ,Knechte-Klimbim’“, erklärt Annett Schwenk. Am Sonntag in der Woche vor Rosenmontag laufen nach altem Brauch die jungen Männer lärmend nach durchfeierter Nacht durch den Ort. Sie klopfen an die Haustüren und fordern Spenden ein – früher Lebensmittel, heute Geld für die Vereinskasse. Annett Schwenk hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wenigstens der Umzug stattfinden darf, „er ist ja draußen“. Alles andere wurde bereits gestrichen.

Nachtwäschebälle fallen aus

Karneval im Netz ist keine Alternative, meint Axel Habeck, „das sind nicht wir“. Habeck ist Präsident des „ Carneval Clubs Richtenberg“ (Vorpommern-Rügen), zusammen mit den befreundeten Narren im nahen Velgast gilt die Region um die kleinste Stadt von MV als besonders lebendige Faschings-Hochburg in Vorpommern. Die Schlüsselübergabe am Rathaus am 11.11. fand noch statt, ohne Publikum und Feier – aber das war es dann mit dem Jecken-Spaß für diese Saison.

„Das tut sehr, sehr weh“, sagt Präsident Habeck. Der traditionelle Umzug, die beiden Nachtwäschebälle, bei denen es ziemlich „aufreizend“ zugehe, alles fällt flach, entschied der Elferrat. Die Stimmung sei jetzt natürlich bedrückt. „Aber wir sind ja nicht weg“, sagt Habeck. Im November 2021 geht es hoffentlich weiter.

Der größte Club: „Wir müssen trotzdem am Ball bleiben“, meint Heinz-Wilhelm Schult, Vorsitzender des „ Carneval Clubs Neu Kaliß“ ( Ludwigslust-Parchim). 350 Jecken stehen in der Vereinsliste und machen ihren Verein damit zum mitgliederstärksten in MV. „Die Leute haben Verständnis für die Absage, sind aber trotzdem sehr traurig“, berichtet der 27-jährige Vorsitzende. Der Verein steckte vor ein paar Tagen Flyer in die Briefkästen seiner Mitglieder, um wenigstens ein kleines Lebenszeichen zu senden.

Auf ihren Social-Media-Kanälen und im Internet zeigen die Neu Kalißer Narren kurze Filme aus den vergangenen Jahren. Neun Veranstaltungen mit jeweils mehreren hundert Gästen waren in der Mehrzweckhalle geplant.

Der kleinste Club:In Wildberg bei Neubrandenburg hegt der nach Mitgliederzahl (knapp 40) kleinste Karnevalsverein von MV ebenfalls wenig Hoffnung, im Februar noch mit vielen Gleichgesinnten närrisch sein zu dürfen. Und das wäre dann wohl auch nur mit Auflagen möglich, wie sie bereits vor dem Teillockdown galten, erklärt die langjährige Vorsitzende Britta Schwindeler. „Kein Tanzen, kein Alkohol, zwei Meter Abstand und Mundschutz. Das ist kein Karneval“, sagt Schwindeler. In der Gemeinde mit 700 Einwohnern fallen mit dem Faschingsfest im November und Februar die wichtigsten Veranstaltungen flach – so wie in vielen Gemeinden in MV. Für den Zusammenhalt sei das sehr schlecht, sagt Britta Schwindeler.

Der jüngste Club: Auch für die Rostocker Greifennarren läuft die erste Saison anders als gedacht. Erst Ende Juli gründete sich der Verein, der inzwischen bereits rund 80 Mitglieder hat und sein erstes Prinzenpaar wählte, Antonia I. und Toni I.. Die Rostocker sind laut Landesverband der jüngste Club in MV. Mitmachen könne jeder, der „Spaß am Karneval und am Tanzen“ hat, erklärt Vorstandsmitglied Sebastian Tippelt. Ein Schwerpunkt sei sportlicher Tanz mit Kindern und Jugendlichen. Veranstaltungen sind erst einmal bis aufs Weiteres abgesagt, es gibt allerdings Termine für gemeinsames Tanzen im Internet.

Der älteste Club: Andreas Roberg ist Prinz beim Carneval Club in Raden, das zur Gemeinde Lalendorf im Landkreis Rostock gehört. Im Februar wird der Verein 90 Jahre alt, aber die Geburtstagsfeier fällt sehr wahrscheinlich aus. „Wir haben für alle Fälle die Veranstaltungshalle und einen DJ reserviert“, sagt Roberg. Aber dass es doch noch klappen könnte, glaubt er eher nicht.

Der 56-Jährige übt sein Amt seit 2009 aus, er ist erst der achte Prinz in der langen Geschichte des Clubs und gleichzeitig dessen Chef. Das ist eine Besonderheit des Vereins, der 1931 von zugezogenen Rheinländern gegründet wurde. Viele Mitglieder leben in anderen Bundesländern und fahren extra zum Karneval nach Raden. Das gilt auch für Roberg. Der Prinz von Raden wohnt in Berlin.

