Rostock

Er zählt zu den traditionellen Lieblingsspeisen zum Jahreswechsel im Norden: der Karpfen. Bei den Exemplaren aus Teichwirtschaften bevorzugen die Käufer 2,5 bis drei Kilogramm schwere Exemplare. Die immer beliebteren Wildkarpfen dagegen bringen im Schnitt gar fünf Kilogramm auf die Waage, wie Jens-Peter Schaffran betont.

„Etwa 50 Prozent unseres Festtagsgeschäftes macht der Karpfenabsatz aus“, verdeutlicht der Geschäftsführer der Fischerei Müritz-Plau GmbH in Waren (Mecklenburgische Seenplatte). 

Filetware immer beliebter

Trotzdem ist die Nachfrage insgesamt auch im Nordosten leicht rückläufig. Denn vor allem jüngere Kunden greifen neben Zander, Saibling und Forelle auch immer öfter beispielsweise zu Krebsen und Krustentieren wie Hummer. „Fisch zum Fest ist in. Doch es ist die ganze Bandbreite gefragt“, verdeutlicht der Chef des rund 100 Mitarbeiter zählenden Fischereibetriebes. Dieser bewirtschaftet mit gut 33 000 Hektar die bundesweit größte See- und Gewässerfläche.

Ralf Kreusel von den Müritzfischern steht auf Trommelbooten und zeigt Wildkarpfen in einem Hälternetz. Die Karpfen werden an die Verkaufsstellen für das Weihnachtsgeschäft ausgeliefert. Quelle: Bernd Wüstneck / dpa

Ein Trend hin zur Fischvielfalt bestätigt Ulf Korich, Geschäftsführer des Rostocker Fischmarktes. „So werden beispielsweise jetzt auch Dorsch und Lachsforelle häufig gekauft. Außerdem wird Filetware immer beliebter. Der Kunde hat damit halt deutlich weniger Arbeit“, sagt Korich.

Die Käufer müssen pro Kilogramm Zuchtkarpfen etwa 8,50 Euro – rund ein Euro mehr als im Vorjahr – einplanen. Das Kilo Wildkarpfen dagegen kostet laut Schaffran um die 9,50 Euro.

Während der Kilopreis Zander rund 18 Euro betragen wird, rechnet Korich mit 16 Euro für das Kilo Saibling. Für die Forelle sind um die zehn Euro pro Kilo und bei der Lachsforelle um die zwölf Euro zu berappen.

Fleisch der Riesen ist rot

Maximal sechs Kilogramm schwere Karpfen werden im Rostocker Fischereimarkt über die Verkaufstheke gereicht. Im ländlichen Bereich dagegen stehen seit vielen Jahren regelmäßig wesentlich größere Brocken auf dem Wunschzettel der Fisch-Fans.

„Selbst zehn bis 15 Kilo schwere Brocken werden bei mir bestellt“, erläutert zum Beispiel Otto Kleinert. Der erfahrene Fischer aus Babst (Nordwestmecklenburg) schwärmt von der Qualität der Riesen: „Ihr Fleisch ist häufig rot und ähnelt von der Farbe her Rindfleisch. Es schmeckt ausgezeichnet.“

„Ein mooriger Geschmack – Fehlanzeige“, bekräftigt Martin Bork, Geschäftsführer der Seenfischerei „Obere Havel“ in Wesenberg (Mecklenburgische Seenplatte). Der neue Präsident des Binnenfischer-Verbandes in MV erklärt, dass auch bei ihm traditionell etwa zehn bis 15 dieser imposanten Schwergewichte vorbestellt werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Färbung des Fischfleisches entsteht übrigens dadurch, dass sich auf dem Speisezettel der Karpfen häufig Zuckmückenlarven befinden. Darunter sind rote Mückenlarven. Diese leben oft auch auf oder in Schnecken und Muscheln. „Und die großen Fische können mit ihren Schlundzähnen problemlos Muscheln knacken“, erläutert Kleinert.

Räucherfisch-Platten zu Silvester

Obwohl im vergangenen Jahr die Gastronomie zu den Festtagen kaum Ware abnehmen konnte, hat Bork nicht zuletzt Karpfen sehr gut vermarkten können. Denn die Privatkunden sind sehr aktiv gewesen.

Mehr zum Thema: Karpfen blau: Chef des Anglerverbandes MV verrät das Rezept seiner Oma

„Die Fischnachfrage steigt – nicht nur in den Wochen rund um den Jahreswechsel“, so der Fischerei-Ingenieur. Er ist auch aktuell optimistisch. Sein 30 Mitarbeiter zählendes Unternehmen werde etwa 4,5 Tonnen Karpfen in diesem Jahr direkt verkaufen.

Diesen Zander fing der Babster Fischereimeister Otto Kleinert im Groß Tessiner See. Quelle: Martin Börner

Er rechnet wie Fischer Kleinert auch mit einem Run auf Zander. Der Babster hat in seinen Seen eine stattliche Zahl von etwa fünf Kilogramm schweren Raubfische angelandet.

Und gerade zu Silvester sind Räucherfischplatten angesagt. „Vor allem Forellen, Saiblinge, Aal, Rotbarsch und Heilbutt werden die Renner sein“, ist Bork überzeugt.

Von Volker Penne