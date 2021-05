Rostock

Aufgrund sinkender Einwohnerzahlen könnten in kommenden Jahren weitere Geburtsstationen in MV schließen. Aktuell erhitzen sich die Gemüter an der teilweisen Abmeldung der Station in Bergen auf Rügen. Zuletzt betraf es Crivitz bei Schwerin, davor Wolgast.

Experten empfehlen eine Schließung kleiner Standorte, um die Qualität der medizinischen Versorgung in großen Kliniken zu sichern. Paradox: Schon jetzt ist der Weg für viele Schwangere im Land zur Entbindung lang. Kommt der Klapperstorch bald regional nur noch per Hubschrauber?

Sorge auf Rügen wegen des weiten Weges bis Stralsund

Die größte Insel Deutschlands ohne Entbindungsstation – diese Vorstellung löst bei werdenden Eltern große Sorgen aus. Mitte Mai will das Sana-Krankenhaus die Geburtsstation wegen Personalmangels abmelden. „Wenn so etwas Wichtiges wie eine Geburtsstation schließt, wie mag es dann mit dem Krankenhaus weitergehen?“, fragen sich Ramona Keilbach (37) und Toni Schwenn (34) aus Sassnitz, die im Sommer Nachwuchs erwarten. Der wird wohl in Stralsund das Licht der Welt erblicken – weit weg von zu Hause. In der Urlaubszeit eine lange Autofahrt.

Mehr lesen: Bergens Geburtenstation vor dem Aus: So fühlen sich werdende Eltern auf Rügen

Auf Rügen gibt es seit Wochen eine heftige Debatte über die Zukunft der Geburtsstation. Bergens Stadtpräsidentin Kerstin Kassner (Linke) hatte am Wochenende zum „stillen Protest“ aufgerufen. Eine Sorge hier: Wenn die Geburtsstation schließt – folgt dann die für Kinder als nächstes?

In Crivitz wartet man auf die Einlösung von Versprechen

Nöte, die man andernorts im Land kennt. Im Vorjahr flogen die Fetzen nach der Schließung der Geburts- und Kinderstationen in Crivitz bei Schwerin. Dann versprachen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU): Es werde eine Lösung geben, auch mit Geburtshilfe in Crivitz. Schwesig startete eine Initiative über den Bundesrat: Für Geburtsstationen sollten auch geringere Fallzahlen reichen, um einen Standort zu sichern.

Bisher habe dies alles nichts gebracht, resümiert Crivitz’ Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm. Der Landkreis sei zwar nun Träger des Hauses, eine Idee liege auf dem Tisch. Umsetzung aber Fehlanzeige. „Das macht uns Sorge“, so Brusch-Gamm. Sie habe den Eindruck, „dass vor allem Ökonomen die Debatte bestimmen“. Medizinische Versorgung müsse sich rechnen. „Wir werden aber nicht aufgeben“, sagt die Bürgermeisterin. Regelmäßig gebe es Mahnwachen.

Wolgast: Mahnwache jeden Montag seit Ende 2015

In Wolgast stehen Demonstranten seit November 2015 – fünfeinhalb Jahre! – wegen der Schließung der Geburtsstation im örtlichen Krankenhaus, Montag für Montag. „Wir sind hartnäckig“, sagt Lars Bergemann von der Bürgerinitiative. Das Krankenhaus solle „im öffentlichen Bewusstsein bleiben“. Dennoch ist die Geburtshilfe weiterhin zu, das kinderärztliche Angebot ersetze eine Station nicht. Die Sorge ist auch hier: Es könnte „einen Dominoeffekt“ geben.

Eine Studie erregt jetzt zusätzlich die Gemüter. Wissenschaftler des Institute for Health Care Business (HCB) aus Essen rieten der Enquetekommission zur Zukunft der medizinischen Versorgung in MV kürzlich im Schweriner Landtag: Aufgrund sinkender Geburtenzahlen sollte die Zahl der Kliniken mit Geburtenstation und Gynäkologie verringert werden. Schon jetzt hätten einige Standorte eine „kritische Größe“. Gesundheitszentren könnten viele Leistungen ambulant übernehmen.

Schon jetzt ist der Weg zum Kreißsaal für viele Schwangere weit

Größe bedeute auch Qualität, Bestand an Personal, Wirtschaftlichkeit, argumentiert Dr. Michaela Lemm, Mitverfasserin der Studie. Aufgrund sinkender Einwohnerzahlen sei damit zu rechnen, dass weitere kleine Stationen verschwinden.

HCB legte auch eine Übersicht vor, wo in MV werdende Mütter welche Wege zu Geburtskliniken zurücklegen müssen. Basis: Der Gemeinsame Bundesausschuss, wichtiges Gremium von Ärzten, Zahnärzten und Therapeuten in Deutschland, empfiehlt maximal 40 Minuten im Auto bis zur Entbindung.

Ein Blick auf die Karte zeigt: Schon jetzt wird dies in vielen Gebieten des Landes nicht erreicht. Von der Insel Usedom etwa, einer Region südlich des Darß oder aus dem Westen Nordwestmecklenburgs ist ein Kreißsaal nicht binnen 40 Minuten erreichbar.

Expertin: Bei Frühgeburten sind große Kliniken bereits erste Wahl

Dennoch verteidigt Lemm die Studie. Zugrundegelegt seien Pkw-Fahrzeiten. „Ein Rettungswagen ist schneller unterwegs.“ Bei Frühgeburten würden schon jetzt deutlich längere Wege zurückgelegt – eben wegen der Sicherheit. Es sei aufgrund von Personalmangels kaum zu verhindern, dass auch Alternativen nötig sind. Eine könnte die Luftrettung sein, so Lemm. Also im Hubschrauber Richtung Kreißsaal. „Das passiert extrem selten.“

OZ-Umfrage: Halten Sie eine Fahrstrecke zur nächsten Geburtsklinik von bis zu 50 Kilometern für zumutbar?

Auf Rügen könnte die Krise um die Geburtsstation noch gut enden. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung“, sagt Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke. Welche, verrät sie nicht. Es herrsche Personalmangel – der müsse gelöst werden.

Von Frank Pubantz