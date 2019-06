Rostock

Ja, natürlich haben Karten- oder Handyzahlung Vorteile: Als Kunde spart man Zeit, die Summe ist immer passend, alles geht ohne lästiges Kleingeld. Auch die Unternehmen profitieren: Abrechnungen gehen schneller, Mitarbeiter können nicht in die Kasse greifen und sind fast automatisch vor Überfällen im Laden oder auf dem Weg zur Bank geschützt. Ja, in Skandinavien gilt man mit Bargeld als Hinterwäldler. Und ja, in China werden auch kleine Tütchen Reis mit Handy oder Karte bezahlt.

Fakt ist: Wer dem Bewegungsprofil seines Handys, den Vitaldaten seines Fitness-Armbands, den von Alexa und Co. abgehörten Gesprächen und seinen Selbstauskünften bei Facebook, Twitter, Instagram, Youtube und Tinder sowie Amazon, eBay und anderen Onlinehändlern noch ein weiteres aussagekräftiges Konsum-Profil hinzufügen möchte, der soll auch in der Kneipe, beim Bäcker und im Taxi per Karte bezahlen. Immer. Alles. Auch die Igel-Leistung beim Urologen. Und den Kram in der Apotheke.

Wer jedoch nicht will, dass sein Bier-, Pizza- und Kondom-Verbrauch öffentlich und berechenbar wird, der muss zumindest die Möglichkeit haben, bar zu zahlen. In einigen Jahren können wir ja noch mal drüber reden...

Thomas Luczak