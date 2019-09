Kassen des Vertrauens in MV: Wie ehrlich ist der Verkauf am Gartenzaun?

Bartenshagen

Rote Schwarzwälder-Kirsch-Konfitüre, gelbe Kürbismarmelade, grünes Weintraubengelee mit Pfefferminze und rosa Himbeersirup – all das befindet sich in der „Marmeladen-Hütte“. Selbstgemacht von Besitzerin Melanie Ehlebracht (48). An der Bartenshagener Ortsdurchfahrt steht das knallgrüne Häuschen. Auch Herzhaftes wird angeboten: orientalische Zwiebel-Chutneys, also würzige Saucen aus der indischen Küche. Der Preis pro Stück beträgt nur zwei Euro fünfzig. Da würde man doch am liebsten die ganze Hütte leer kaufen! Doch ein Verkäufer ist nicht in Sicht. Nur die kleine Tür im Dach verweist auf eine Kasse, dahinter verbirgt sich eine Dose mit Schlitz. Somit ist es eine Frage des Vertrauens, ob der Käufer auch tatsächlich den angegebenen Preis für die Ware bezahlt.

Ein vielfältiges Angebot – ohne Verkäufer

Dieses Holzhäuschen ist eine der vielen Kassen des Vertrauens, die überall in MV gefunden werden können. Egal ob am Gartenzaun in der Wohnsiedlung, vor dem Kuhstall auf dem Bauernhof oder in einer Nebenstraße der gut besuchten Shopping-Meile in der Rostocker Innenstadt: Der Verkauf ohne Verkäufer hat sich schon lange als beliebte Methode des Zuverdienstes etabliert. Von Gemüse und Obst zu Socken und Schmuck – halten Sie die Augen offen, denn für jeden Geschmack kann es an vielen Ecken etwas Neckisches geben.

Eine gute Art des Nebenverdienstes

„Um richtig am Stand zu stehen, habe ich keine Zeit“, sagt Melanie Ehlebracht. Sie arbeitet als Bürokauffrau. Eine Freundin von ihr verkauft Selbstgemachtes mit einer Kasse des Vertrauens auf der Insel Poel. „Für sie ist das ein guter Nebenverdienst, also wollte ich das auch ausprobieren“, sagt die Marmeladenköchin. So baute sie mit ihrem Mann ihre „Marmeladen-Hütte“ und kann nun ihre kulinarische Kreativität ausleben. Ferner will sie ihr Sortiment erweitern und bietet ab dem 14. September auch Workshops an, in denen sie Tipps zum Marmeladenherstellen gibt. Wer Interesse hat, kann sich bei ihr unter 0170 8822252 melden.

Unehrlichkeit von Kunden ist strafbar

„Leben kann ich von den Einnahmen natürlich nicht, dafür ist es auch zu unsicher“, meint die Vertrauensverkäuferin. Schon oft gab es bei ihr unehrliche Kunden, die zu wenig oder gar kein Geld hinterlassen haben. Damit macht man sich allerdings strafbar. Rechtsanwalt Thomas Penneke informiert: „Der Verkauf an einer Kasse des Vertrauens ist dem in einem Laden gleichgestellt. Mit dem Griff zu der Ware willigt man dem Angebot ein. Nimmt man die Ware ohne Bezahlung mit, ist das ein Diebstahl oder eine Unterschlagung und kann eine Freiheits- oder Geldstrafe zur Folge haben.“

Auch ein Buchladen nutzt Kasse des Vertrauens

Neugierige Passanten bleiben an der Buchkiste des Norddeutschen Antiquariats stehen. Nur ein Euro pro Buch wird verlangt. Quelle: Marie Scheibe

Das Norddeutsche Antiquariat in der Kröpeliner Straße stellt ebenfalls eine kleine Kiste gefüllt mit Büchern in eine Nebenstraße. Pro Buch wird ein Euro verlangt. „Wir nutzen das nur als Werbung, damit wir auf unseren Laden in der zweiten Etage hinweisen“, erklärt Inhaberin Susanne Thorentz. Die 54-Jährige hat mit diesem Kasten schon einige Schoten erlebt: „Einmal stand er nur eine Stunde draußen und schon fehlte die Hälfte aller Bücher, ohne dass wir einen Cent gesehen haben.“ Doch dies sei nur eine Ausnahme gewesen. Die meisten Interessenten sind sehr ehrlich und hinterlassen das Geld entweder im Korb, oder im Briefkasten, andere schauen im Buchladen vorbei.

Kürbisse und Zwiebelzöpfe in Putbus angeboten

Hans Kruschke (80, l.) aus Kasnevitz überreicht Urlauber Bernd Alexander (62) Tomaten aus eigener Ernte. Quelle: Mathias Otto

Auch auf der Insel Rügen gehören Selbstbedienungsläden zum gewohnten Bild in vielen Dörfern. Im Putbusser Ortsteil Kasnevitz verkauft Hans Kruschke (80) seit knapp fünf Jahren Gemüse aus seinem Garten. Neben Tomaten, Zwiebeln, Kartoffeln und Kürbissen verkauft er auch Blumen, kleine Gestecke und Zwiebelzöpfe. „Ich habe eine Kasse neben den Produkten aufgestellt. Bisher waren die meisten Käufer ehrlich und haben auch den Preis bezahlt, der auf den jeweiligen Kartons steht“, sagt er. Mitunter gebe es Menschen, die beispielsweise einen Beutel Tomaten stibitzen, „das kommt aber eher selten vor“.

Von Marie Scheibe