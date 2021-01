Heringsdorf

Sie hat sich beim Dreh des Werbespots auf der Insel Usedom so wohl gefühlt, dass Katarina Witt laut Aussage ihres Managements eine absolute Ausnahme gemacht und der OSTSEE-ZEITUNG am Donnerstag spontan ein paar Fragen beantwortet hat.

OZ: Katarina Witt, Sie waren zweimalige Olympiasiegerin, viermalige Weltmeisterin, sechsmalige Europameisterin und achtfache Nationale Meisterin. Waren Sie zum ersten Mal auf der Insel Usedom bzw. in Heringsdorf oder kommen Sie trotz Reisen in der ganzen Welt häufiger auf die Insel?

Katarina Witt: Leider komme ich viel zu selten in unseren wunderschönen Norden. Umso mehr habe ich mich gefreut, im Rahmen des Werbedrehs, endlich mal wieder Ostseeluft schnuppern zu dürfen und war, soweit ich mich erinnern kann, zum ersten Mal in Heringsdorf.

Verbinden Sie Kindheitserinnerungen mit Usedom?

In Zinnowitz haben wir in den 80er Jahren fast jeden Sommer unser traditionelles 14-tägiges Sommertrainingslager durchgeführt. Unter dem Motto „Im Sommer werden die Wintersportler fit gemacht“ gab es hier frühmorgens Wassertreten in der kalten Ostsee und den Rest des Tages Sport, Sport, Sport. Und am Abend ein wenig Kinder- bzw. Teenagerdisko – unter Aufsicht unserer Trainer (lacht).

Hatten Sie die Möglichkeit, die Insel bzw. die Kaiserbäder neben Ihrem Dreh noch wahrzunehmen?

Leider gar nicht, wir haben den ganzen Tag gedreht. Und als die Sonne unterging, bin ich direkt wieder nach Berlin gefahren. Auch weil eigentlich niemand unterwegs sein durfte, hielt ich mich ebenfalls an alle geltenden Regeln. Auf dem Rückweg entdeckte ich am Rande Heringsdorfs noch diesen tollen Laden und nahm zahlreiche kulinarische Ostseespezialitäten mit heim. Der leckere Ratteyer Sanddornliqueur hat in den dunklen Winterstunden als Erstes dran glauben müssen (lacht).

Können Sie sich vorstellen, noch einmal mit dem Roll- und Eissportverein Insel Usedom als Betreiber der Arena zusammenzuarbeiten, etwa bei einem Kinder- und Jugendprojekt?

Warum nicht? Ihr Eismeister hat mir im November das schönste Eislaufeis gezaubert.

Von Cornelia Meerkatz