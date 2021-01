Heringsdorf

Ronald Richter hat schon für Tausende mit seiner Maschine das Eis aufbereitet. Für eine mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin ist der Chef des Roll- und Eissportvereins (REV) aber noch nie auf seine Eismaschine gestiegen. Bis zu dem Tag Ende November, als Kunstlauf-Ikone Katarina Witt die Eisarena auf der Heringsdorfer Promenade betrat.

Mit 55 Jahren gab sie ihr Comeback auf Usedom. Katarina Witt ist zurück auf dem Eis und zwar als Werbegesicht für ein Nahrungsergänzungsmittel. Am 24. November 2020 durfte sie noch einmal im Scheinwerferlicht an der Heringsdorfer Promenade glänzen.

Anzeige

Den Dreifach-Axel musste sie nicht springen, der Doppel-Salchow stand auch nicht auf dem Programm. Sie drehte ein paar Runden auf dem Eis, um dann das Produkt in die Kamera zu halten. Der Spot ist seit einigen Tagen im Fernsehen zu sehen. Der Eismeister hatte beste Bedingungen geschaffen – „fünf Mal musste ich mit der Eismaschine ran“, so Richter.

Bei 30 Hallen angefragt

Für einen Werbedreh war Katarina Witt Ende November auf der Heringsdorfer Eisbahn. Quelle: privat

Um die zehn Stunden war das Kamerateam mit dem „schönsten Gesicht des Sozialismus“, wie einst eine amerikanische Zeitung über Witt schrieb, beschäftigt. „Um 6 Uhr begann der Aufbau“, erinnert sich Ronald Richter. Ihn hatte ein Mitarbeiter des Teams Anfang November kontaktiert. Gesucht wurde eine Eisbahn unter freiem Himmel. „So viele gibt es in Deutschland nicht mehr. In Berlin-Neukölln haben sie eine Außenfläche, nur die wird von den Vereinen stark frequentiert, so dass das Drehteam dort wohl keinen Termin bekam. Sie hatten wohl bei 30 Hallen angefragt“, sagt Richter. Weil zu der Zeit coronabedingt die Eishallen geschlossen waren, entschied man sich für Usedom.

Vor dem eigentlichen Dreh gab es zwei Termine vor Ort. „Die Location gefiel ihnen sehr gut. Das Produkt passt ja auch zur Bewegung auf dem Eis, um das Immunsystem zu stärken“, so der Ahlbecker. Für einen Schwatz mit der Witt war keine Zeit. „Sie hatte zu tun“, so Richter.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Eislaufstar schwärmt vom Dreh: „Es hat mich begeistert, für diese Kampagne wieder meine Schlittschuhe anzuziehen und auf dem Eis zu stehen. Kälte hat mir nie etwas ausgemacht, vor allem nicht, wenn ich das tue, was ich am meisten liebe. Mein Geheimnis? Ein gesundes Immunsystem“, wird die zweifache Olympiasiegerin in einer Mitteilung zitiert.

Einer der bekanntesten Promis in Ostdeutschland

Katarina Witt, die am 3. Dezember 55 Jahre alt geworden ist, gehört bei den Ostdeutschen noch immer zu den bekanntesten Promis. Sie genießt nach wie vor das Rampenlicht, wie sie mehreren großen Tageszeitungen, verschiedenen bunten Blättern und Onlineportalen in Interviews anlässlich des Schnapszahl-Geburtstages bestätigte. Gewiss hätten ihr auch beim Dreh auf Usedom viele Fans zugejubelt – aber Zuschauer waren auch angesichts der Corona-Pandemie nicht erlaubt.

Wenige, die am Drehtag beim Spaziergang auf der Promenade an der Eisbahn vorbeigekommen waren, hatten den Star erkannt, wie Richter erzählt. „Einer sagte, das muss doch die Kati Witt sein.“ Er hatte recht.

Witt sorgte für ausverkauften Playboy

Neben ihrem grandiosen Können auf dem Eis erlangte Katarina Witt weltweite Berühmtheit wegen ihrer Nacktfotos für den Playboy. 1998 ließ sie für das Männermagazin die Hüllen fallen – die komplette Ausgabe war weltweit im Handumdrehen ausverkauft.

Im September vergangenen Jahres verriet sie dann der Plattform T-Online, dass sie seinerzeit clevererweise für die Fotos eine Millionengage ausgehandelt hatte. Noch heute werden bei Ebay für die Originalausgabe des Magazins beachtliche Preise erzielt.

Ihre große Liebe ist das Eis

Natürlich hat die Eiskönigin in den Interviews zum 55. Geburtstag auch Fragen nach der angeblich ausgebliebenen großen Liebe beantwortet. Fazit: Ihre große Liebe sei immer das Eis gewesen. Aber unabhängig davon habe sie für alle ihrer Lebensabschnitte immer den richtigen Partner an der Seite gehabt. Die Rede ist von vier Männern, darunter auch der amerikanische US-Serien-Star und MacGyver- Darsteller Richard Dean Anderson, mit dem sie für eine Weile liiert war. Fakt ist aber, dass Katarina Witt ihr Privatleben stets mit der größten Geheimhaltungsstufe versehen hatte und hat und damit offenbar sehr gut leben kann.

Mehr lesen:

Top Secret war auch der Dreh auf Usedom, den der Eismeister als etwas „Besonderes“ bezeichnet und das in einer Saison, die bislang noch keinen Gast in der Eisarena gesehen hat. Trainieren und laufen durften bislang in der Eisarena nur die Schützlinge des REV sowie Kinder von Schulen. Seit gut zwei Jahren gibt es auch einen Nachwuchs-Eiskunstlaufkader im Verein. Da hätte man sicherlich gerne Tipps vom Profi gehört.

Nach dem Dreh auf Usedom signierte Katarina Witt einen Damen-Eiskunstlaufschuh des REV. Quelle: Ronald Richter

Wenigstens können der REV und vor allem der Eismeister stolz auf ihr Eis sein. Katarina Witt hat nach dem Dreh einen Damen-Eislaufschuh mit den Worten signiert: „Für den REV Insel Usedom: „Alles Liebe und Danke für euer tolles Eis & super Eismeister – Kati Witt, Nov. 2020“ und ein Lach-Smiley.

Von Henrik Nitzsche und Cornelia Meerkatz