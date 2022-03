Katastrophale Zustände für Ukraine-Flüchtlinge: „Rostock hilft“ fordert Schließung der Hansemesse

Rostock

Katastrophale Zustände, kaum Schutz vor Corona-Infektionen, mangelnde Privatsphäre – das sind nur einige Punkte, die die Initiative „Rostock hilft“ an der Unterbringung der aus der Ukraine Geflüchteten in der Rostocker Hansemesse kritisiert. Der Verein fordert nun die sofortige Schließung der Massenunterkunft.

„Aktuell gibt es keine ernsthafte Strategie, die Gesundheit der Menschen vor Ort zu schützen. Der Quarantänebereich ist aktuell nur durch einen Bauzaun getrennt. Es gibt bereits eine Vielzahl mit Covid erkrankter Personen. Auch andere Krankheiten grassieren“, erklärt Christin Voss, Sprecherin des Vereins.

OZ-Kommentar zu Infektionen grassieren in MVs Notunterkünften: Geflüchtete brauchen schnelle medizinische Hilfe

Auch die mangelnde Privatsphäre sei menschenunwürdig. „Gerade Flüchtende, die direkt aus einem Kriegsgebiet kommen, brauchen Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten. In einer Halle mit 500 aneinandergereihten Betten ist es jedoch immer laut, immer hell und psychisch extrem belastend. Wir befürchten hier Retraumatisierungen“, so Voss weiter. Der Verein wolle aber aktive Hilfe anbieten – zum Beispiel für die Herrichtung des noch leer stehenden ehemaligen Best Western Hotels.

Innenminister: „Notunterkunft bedeute: Betten, Essen, Heizung“

Innenminister Christian Pegel (SPD) reagiert relativierend auf die Kritik: „Die Hansemesse ist eine Notunterkunft. Der Krieg in der Ukraine kam, wie wir alle wissen, sehr überraschend.“ Kommunen und Landesregierung hätten sich sehr schnell und sehr gut vorbereitet. „Es ist aber unmöglich, binnen weniger Tage so viele Unterkünfte bereitzustellen, die für einen längerfristigen Aufenthalt geeignet sind.“ Notunterkunft bedeute, dass Betten, Essen, Heizung, Sanitäranlagen und medizinische Versorgung vorhanden seien.

„Es ist unmöglich, binnen weniger Tage so viele Unterkünfte bereitzustellen, die für einen längerfristigen Aufenthalt geeignet sind.“ Christian Pegel, Innenminister MV Quelle: Frank Söllner

In Mecklenburg-Vorpommern gilt aktuell ein Erlass zum leistungsrechtlichen Umgang mit ukrainischen Kriegsvertriebenen. Die Landesregierung rät jedoch offiziell davon ab, einen Asylantrag zu stellen. Ulrike Seemann-Katz, Vorsitzende des Flüchtlingsrates MV, erklärt, warum: „Asylanträge werden zurzeit gar nicht bearbeitet, die Leistungen wären auch schlechter. Mit einem Asylantrag haben die Geflüchteten keinen Anspruch auf Deutschkurse und dürfen auch nicht arbeiten.“

Der Erlass regelt auch die Gesundheitsversorgung der Geflüchteten. Das Land erstattet den Landkreisen und kreisfreien Städten die notwendigen Aufwendungen.

Viele Krankheiten kursieren in der Hansemesse

Hagen Straßburger, in Rostock niedergelassener Kinder- und Jugendarzt, war bereits in der Hansemesse im Einsatz: „Wir sehen dort viele Kinder mit Erkältungen und Fieber. Ein größerer Teil der Menschen in der Hansemesse ist mit dem Coronavirus infiziert. Bei Ankunft wird ein Schnelltest bei den Geflüchteten gemacht. Sie werden dann in der Halle sortiert, aber richtig trennen kann man sie nicht.“

„Wir sehen dort viele Kinder mit Erkältungen und Fieber. Ein größerer Teil der Menschen in der Hansemesse ist mit dem Coronavirus infiziert.“ Hagen Straßburger, Kinderarzt in Rostock Quelle: Dietmar Lilienthal

Auch Magen-Darm-Infekte gebe es viele. Überraschend sei dies aber nicht. „Das sind saisonale Infekte, die zurzeit viele Kinder durchmachen“, so Straßburger. Eine Befürchtung habe sich bisher nicht bestätigt: Die Ukraine gilt als Tuberkulose-Hotspot. Bisher seien keine Fälle aufgetreten.

Von Michaela Krohn