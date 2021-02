Rostock

Die Katastrophe kam aus dem Nordosten. Eine gewaltige Kaltfront rollte zwischen Weihnachten und Silvester 1978 im Schneckentempo auf die deutsche Ostseeküste zu. Innerhalb weniger Stunden stürzten die Temperaturen von milden 5 Grad auf minus 20 Grad, riesige Schneemassen fielen. Eine Wetterlage wie jene, die vor 42 Jahren für ein Winter-Chaos sorgte, droht Mecklenburg-Vorpommern nun erneut.

Damals, am 29. Dezember 1978, erstarrte auf der Insel Rügen für rund eine Woche das ganze öffentliche Leben. Straßen wurden unpassierbar, Strom- und Telefonleitungen brachen unter der Last der Schneemassen, Dörfer waren nicht mehr erreichbar.

Mit dem Panzer im Schnee stecken geblieben

Der Frauenarzt Dr. Wolfgang Buttler (82) kann sich auch heute noch genau an die dramatischen Tage erinnern, als ein Panzer ihn von Bergen zu einer Entbindung nach Trent bringen sollte. Damals war der Schneesturm selbst für das Kettenfahrzeug zu stark. Auf halber Strecke blieb der Panzer in einer meterhohen Schneewehe stecken. „Die Ketten drehten frei, die Bodenwanne saß auf. Wir mussten die Nacht im Panzer verbringen. Das war schon schlimm.“ Zur Entbindung hat es Buttler dann doch noch geschafft. „Am Morgen entdeckten wir in 500 Metern Entfernung ein Gehöft.“ Zwei Trecker brachten den Frauenarzt nach Trent. „Am Silvesterabend um 18 Uhr kam der kleine Gregor gesund zur Welt.“

Dr. Wolfgang Buttler (82) in seinem Bergener Wohnhaus. Im Katastrophen-Winter 1978/79 war er als Frauenarzt auf Rügen im Einsatz. Quelle: Stefan Sauer

Große Ähnlichkeiten mit Schneewinter 1978/79

Jetzt ähneln die Wettermodelle enorm denen vom Jahreswechsel 1978/79 im Nordosten, sagt Meteorologe Dominik Jung. Was die Wetterfachleute beunruhigt, eine genaue Vorhersage aber gleichzeitig schwierig macht, ist ein sogenannter Polarwirbel-Split in der Stratosphäre. In der Folge rollt eine Front mit eiskalter Luft auf der einen Seite und warmen Luftmassen auf der anderen Seite auf Norddeutschland zu, die genau an der Frontlinie für starken Niederschlag sorgt, wie Meteorologe Jan Schenk skizziert.

Die Modelle verschiedener Wetterdienste streiten derzeit noch, wo sie genau verläuft, das hängt vom Wind ab. Eine Berechnung geht davon aus, dass sich die Kaltfront im Norden, also in ganz MV und Schleswig-Holstein festsetzt, die andere, dass eher der mittlere Bereich Deutschlands im Zentrum liegt. Relativ klar ist jedoch, auch laut OZ-Meteorologe Ronald Eixmann aus Bad Doberan, dass es ab Samstag sehr starke Schneefälle gibt – und zwar 50 bis 60 Zentimeter innerhalb von 48 Stunden bis Montag – einhergehend mit einem starken Kälteeinbruch von bis zu minus 20 Grad.

Besser keine Autofahrten planen

Vorsichtiger sind die Wetterexperten auf der Insel Hiddensee. Nach Angaben des Meteorologen Stefan Kreibohm sind Befürchtungen vor chaotischen Schneeverhältnissen nach aktuellem Stand noch unbegründet. Die Wetterkarten böten noch ein zu uneinheitliches Bild. Wegen der unklaren Lage riet Kreibohm den Menschen, für das Wochenende sicherheitshalber keine großen Autofahrten durch Norddeutschland zu planen. „Im Winter sind solche Bedingungen nicht unüblich. Die Älteren wissen davon zu berichten“, sagte Kreibohm.

Auch der OZ-Meteorologe Ronald Eixmann empfiehlt, zu Hause zu bleiben. „Wegen der hohen Temperaturunterschiede zwischen den Fronten wird es starken Wind geben – und das kann dann auch für Verkehrschaos sorgen oder sogar dafür, dass einzelne Orte von der Außenwelt abgeschnitten werden.“ Da das Geschehen so dynamisch ist, könnten schon innerhalb von nur 50 Kilometern enorme Unterschiede herrschen, prophezeit Eixmann. Also zum Beispiel: Kaum Schnee in Rostock, dafür aber Chaos im Bereich Waren oder umgekehrt: „Das Gute ist aber, dass wir uns vorbereiten können. Ich würde jedenfalls längere Touren mit dem Auto in der Zeit von Sonnabend bis Dienstag vermeiden.“

Behörden sehen sich gerüstet

In den Behörden fühlt man sich jedenfalls gerüstet, sollte es zu einem Winter-Einbruch oder gar Katastrophenfall kommen. Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises-Vorpommern-Rügen sagt: „Die Straßenmeistereien haben die Wetterlage genau im Blick. Es ist genug Technik und Material für einen Einsatz vorhanden.“ Weiteres werde besprochen, wenn die Modelle noch konkreter würden.

Gemeinsames Schaufeln gegen die Schneewehen: Ein Bild aus dem Jahrhundertwinter 1978/79 in Sassnitz auf Rügen Quelle: Max Bachmann

Wolfgang Buttler, der damals im Schneewinter den kleinen Gregor zur Welt brachte, ist skeptisch, ob die Insel Rügen heute eine solche Katastrophe so gut wie vor 42 Jahren bewältigen würde. „Bei einem Schneesturm, wie wir ihn damals erlebten, konnten keine Hubschrauber fliegen“, sagt der Senior. „Unsere Rettung damals waren die Panzer. Heute gibt es kein Militär mehr auf der Insel.“

