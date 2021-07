Katastrophe mit Ansage: Afrikanische Schweinepest bereitet Bauern in MV in Sorge

Zemmin

Schleuse, Duschen, Umkleiden, Seuchenwanne: Der Weg in den Schweinestall von Michael Kühling ist nur mit Aufwand möglich. Seitdem die Afrikanische Schweinepest (ASP) in der vergangenen Woche Sauen in drei Hausschweinbeständen im Nachbarbundesland Brandenburg dahingerafft hat, achtet der 46-Jährige noch penibler darauf, wer seinen Stall im vorpommerschen Zemmin mit aktuell rund 4500 Tieren betritt.

„Ein Schrecken mit Ansage“

„Der Eintrag der Seuche in eine Schweinehaltung ist ein Schrecken mit Ansage“, sagt der Landwirt. Erwartbar. Aber auch vermeidbar, davon ist der 46-Jährige überzeugt. „Die ASP ist in den vergangenen Jahren immer dichter an uns herangerückt, jetzt haben wir den Übertritt auf Nutztierbestände in semiprofessioneller Haltung.“

„Keulung kann man mental nicht verarbeiten“

Der Schweinemastbetrieb der Kühling GbR Zemmin bei Jarmen Foto: Stefan Sauer Quelle: Stefan Sauer

Landwirt Kühling ist überzeugt, dass er den Eintrag in seine Ställe verhindern kann, selbst wenn der ASP-Schutzzaun in MV versagen sollte. „Wir setzen in unserem Betrieb hohe Biosicherheitsstandards um.“ Das Futter mischt er selbst. Statt unverarbeitetes Stroh als organisches Beschäftigungsmaterial bekommen seine Tiere Luzernenpellets aus zuvor erhitzten Pflanzen. Für Landwirt Kühling wäre ein Ausbruch in seinen Ställen ein Desaster, auch wenn die Versicherung und Tierseuchenkassse die Ausfälle bezahlt. „Die Keulung des Bestandes wegen einer Seuche kann man mental nicht verarbeiten. Man identifiziert sich doch mit seinen Tieren.“

Biosicherheitsmaßnahmen in Kleinsthaltungen nicht ernst genommen

Im September 2020 griff die ASP von Polen zunächst auf Wildschweine in Brandenburg über. In der vergangenen Woche meldeten die Behörden dann die ersten Fälle in Hausschweinbeständen, die in den betroffenen Wildschweinregionen liegen.

„Die Seuche in Tierbeständen ist eine völlig neue Dimension. Für die Landwirte ist das Ganze eine Katastrophe“, sagt der Geschäftsführer des Hybridschweinezuchtverbandes Nord/Ost, Robert Landas. Betroffen sind zwei Kleinsthaltungen, bei denen – so der Kenntnisstand der Behörden – die Biosicherheitsmaßnahmen offenbar nicht so genau genommen wurden.

„Oftmals zeigt uns erst das Virus den Weg in die Ställe“

Bei dem Ökobetrieb haben die Behörden bislang keine Verstöße gegen die Hygienevorschriften festgestellt. „Oftmals zeigt uns erst das Virus den Weg in die Ställe“, sagt der Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts auf der Insel Riems, Professor Thomas C. Mettenleiter. Die Suche sei noch nicht abgeschlossen. Für den Menschen ist die Seuche ungefährlich. Doch für Schweine ist das hochansteckende Virus tödlich. Eine Impfung gibt es nicht.

Weniger Betriebe, gleiche Tierzahl – Trend zu Großhaltungen In MV gibt es immer weniger Schweinemastbetriebe, der Bestand hat sich aber nur unwesentlich geändert. Für das Jahr 2020 weist die Statistik 329 Betriebe mit insgesamt 762 000 Schweinen (Mastferkeln, Sauen) aus. Zehn Jahre zuvor wurden in MV 484 Betriebe mit 765 000 Tieren gezählt. Der Brand in der Mastanlage in Alt Tellin, bei dem rund 50 000 Tiere qualvoll verendeten, ist in der Statistik noch nicht berücksichtigt. Vor allem Kleinbetriebe geben die Haltung auf, weil die gesetzlichen Auflagen eine wirtschaftliche Produktion nicht mehr erlauben.

Landwirte erwarten sinkende Preise

Was Kühling Sorge macht, sind vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen. Der Schweinemarkt reagiert wie die Börse – volatil, sprunghaft, unberechenbar. Im vergangenen Jahr, als die Seuche erstmals bei deutschen Wildschweinen nachgewiesen wurde, sank der Kilopreis für Hausschweine schlagartig um 25 Cent, stieg zum Frühjahr auf ein Jahreshoch von 2,02 Euro, um aktuell auf 1,42 Euro zu fallen. „Momentan binden wir an jeden Schweineschwanz 20 Euro dran.“ sagt Kühling. Rentabel wird die Haltung nur durch die kurzen Phasen, in denen der Preis über den Erzeugerpreisen liegt.

Stoppt der Export, droht ein Schweinestau

Die ASP hat gravierende Folgen. China, größter Abnehmer von deutschem Schweinefleisch, verbot bereits 2020 den Import. Mit einem Regionalisierungsabkommen will Deutschland erreichen, dass der Export von Schweinefleisch aus ASP-freien Gebieten in Deutschland nach China wieder möglich wird. Wird sich die Seuche ausbreiten, könnten die Preise allerdings dauerhaft niedrig bleiben. „Wir werden für weitere Exportmärkte gesperrt, Schweine fließen nicht mehr ab, dadurch entsteht ein Angebotsüberhang, die Preise fallen“, beschreibt Verbands-Chef Landas das Szenario. Deutschland sei aber auf den Export angewiesen. Nur die besten Teile – wie Filet, Kotelett und Schulterfleisch – landen in deutschen Supermarktregalen. Was der deutsche Verbraucher nicht isst - wie Schweineohren, Backen, Innereien, Köpfe - geht in den Export. Zu einem großen Teil nach Asien.

Landwirte können nur langfristig auf Markt reagieren

Im Jahr 2020 kam es sogar zu einem Schweinestau in den deutschen Ställen. Neben dem rückläufigen Export, der durch die Schweinepest verursacht wurde, machte Corona den Landwirten zu schaffen, weil wegen der geschlossenen Restaurants auch hier der Absatz sank. „Kurzfristig reagieren kann ein Schweinelandwirt auf diese Veränderungen aber nie, weil immer Ferkel nachwachsen“, so Landas.

Landwirt Kühling hat inzwischen das Risiko reduziert. Ferkel produziert der mit dem Tierwohl-Label zertifizierte Betrieb seit vergangenem Jahr nicht mehr selbst. „Wir haben im vergangenen Jahr den Betrieb kontrolliert heruntergefahren und unsere 749 produzierenden Sauen abgeschafft.“ Die Ferkel kauft er zu. Auch wenn die ASP nicht der entscheidende Grund war, sieht er sich mit dem aktuellen Seuchengeschehen in seiner Entscheidung bestätigt. „Wir haben uns damit größere Flexibilität geschaffen“, so Kühling.

Abnahmegarantie durch Bindung an Lebensmittelriesen

Um größere Sicherheit zu erhalten, habe er sich inzwischen beim Lebensmittelriesen Edeka zertifizieren lassen. „Edeka sichert uns eine Abnahmegarantie zu, auch wenn unser Betrieb in einer Region liegen sollte, in der die ASP bei Wildschweinen auftreten sollte“, sagt der Landwirt. Die Preisschwankungen nimmt er dennoch mit.

MV baut Schutzzaun als Riegel zu Brandenburg

Das Friedrich-Loeffler-Institut gibt keine Prognosen darüber ab, ob und wie sich die Seuche ausbreiten könnte. Entscheidend sei, wie die Maßnahmen zur Eingrenzung des Seuche umgesetzt werden, sagt der FLI-Chef Mettenleiter. Ähnliche Appelle kommen auch von Agrarminister Till Backhaus (SPD). Neben der ASP-Überwachung im Schwarzwildbestand werde in MV ein intensives Monitoring zur Früherkennung der Seuche im Hausschweinebereich durchgeführt. Im vergangenen Jahr hat MV bereits einen ASP-Schutzzaun zur polnischen Grenze errichtet. Nun kommt ein zweiter, der quasi als Riegel zu Brandenburg die Schutzwirkung verstärken soll.

Von Martina Rathke