Koserow/Sellin

Weil durch die aktuell geltende Testpflicht die Kunden ausbleiben, schließt die Kaufhaus-Kette Stolz vorübergehend fast alle seine Filialen in MV. Das hat Prokurist Uwe Hornung in einer Pressemitteilung am Montagabend mitgeteilt. Aufgrund mangelnder Nachfrage werde zudem weder „Call & Meet“ oder „Click & Collect“ angeboten. Zur Grundversorgung geöffnet bleiben vorerst nur die Läden in Koserow auf Usedom und in Sellin auf Rügen.

Laut Hornung hätten sich die Kunden zuletzt zunehmend beschwert, dass die Testpflicht nicht praktikabel und zu aufwendig sei, um beispielsweise Schulhefte, Duschbad oder Socken zu kaufen. Diese Gegenstände würden diese derzeit lieber bei einem Lebensmittel-Discounter besorgen.

Verluste sollen nicht noch weiter vergrößert werden

„Wir bedauern, dass bei unseren Kunden und Besuchern – aufgrund der vom Land MV behördlich erlassenen Testpflicht – der Eindruck entsteht, dies freiwillig zu tun oder gar nicht öffnen zu wollen“, teilt Hornung weiter mit. Vielmehr seien die Schließungen de einzige Weg, die ohnehin ansteigenden Verluste nicht noch weiter zu vergrößern.

Von OZ