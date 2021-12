Heringsdorf

Der Schriftzug an einem Geschäft in der Heringsdorfer Klenzestraße sorgt für Gesprächsstoff auf der Insel Usedom. Unbekannte hatten die Scheibe mit einem gelben 100 mal 190 cm großen Schriftzug „Kauft nicht bei Ungeimpften“ versehen. Der Spruch löst Assoziationen mit der Nazi-Diktatur aus und erinnert an Hetzschriftzüge gegen jüdische Geschäfte.

„Inzwischen hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, weil es sich um eine politisch motivierte Tat handeln könnte. Geprüft werden auch der Tatbestand der Volksverhetzung oder der Sachbeschädigung“, informiert Nicole Buchfink, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.

Inhaber des Geschäfts „Mahafaly“ ist Uwe Marschall. Sieben Jahre war er Entwicklungshelfer in Madagaskar und gründete 1998 die Fair Handelsfirma Mahafaly. In dem Laden verkauft er künstlerische Handarbeiten. Das Prinzip: Aus anscheinend nutzlosen Materialien entstehen unikate Objekte. Der Laden war seit Sonntag geschlossen. Die Polizei informierte ihn über den Schriftzug nach einem Hinweis am Dienstag und ließ die Schmiererei sofort entfernen.

„Corona-Maßnahmen halte ich für übertrieben“

„Wer mich kennt, der weiß, dass ich meine Meinung immer offen vertrete, aber mich nie bewusst ausgrenzend-beleidigend gegenüber Mitmenschen verhalten würde. Ich habe nie verschwiegen, dass ich die Corona-Maßnahmen der Regierung und der Behörden für übertrieben, ja sogar schädlicher halte als das Virus selbst“, so Marschall gegenüber der OZ.

„Nein, ich bin sogar der Meinung, dass die Rohdaten vom RKI und anderer Statistiken seit Monaten keine Pandemie-Lage mehr erkennen lassen, keine Übersterblichkeit beweisen und in den Kliniken ein herbeiregulierter allgemeiner Pflegenotstand herrscht und nicht der propagandistische Corona-Notstand“, sagt Marschall.

Dunkelziffer bei der Inzidenz um die 1000

Für Nils-Olaf Hübner, Chefhygieniker der Greifswalder Unimedizin, ist die Pandemie-Lage hingegen da und sehr ernst. „Von den 100 Intensivbetten im Land für Covid-Patienten sind aktuell 93 belegt. Es fängt an, richtig weh zu tun. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt bei über 500, bei der Dunkelziffer gehe ich von um die 1000 aus“, sagt der Mediziner und rät zum Impfen.

Der Heringsdorfer Ladenbesitzer hält dagegen: „Ich bin, gerade und trotz all meiner Betrachtung wissenschaftlicher Studien der Meinung, dass die derzeitigen Corona-Impfungen wenig hilfreich sind und mir nicht gut tun würden. Ich erlaube, trotz starkem gesellschaftlichem Druck, niemandem, ohne meine Einwilligung meinen Körper einer Impfstudie auszusetzen. Dies sollte jeder Mensch bei jedem Mitbürger zumindest akzeptieren.“

Für Mediziner Hübner ist die Diskussion um das Thema Impfen an der falschen Stelle angekommen. „Man sollte es auf der Sachebene diskutieren und Argumente austauschen. Eine Impfung reduziert die Wahrscheinlichkeit für Ereignisse. Sinn der Impfung ist es, sich nicht zu infizieren, nicht schwer zu erkranken oder zu sterben. Im Land liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei Ungeimpften gegenwärtig bei 1153, bei Geimpften bei 77,1. Das sagt doch alles aus. Wie wollen diejenigen, die behaupten, dass ihnen eine Impfung nicht gut tut, das belegen?“, fragt Hübner.

Bei Demo in Wolgast öffentlich geäußert

Die Schmiererei am Schaufenster in der Heringsdorfer Klenzestraße könnte womöglich auch ein Racheakt sein. Marschall hatte sich am vergangenen Mittwoch bei der Kundgebung in Wolgast gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen am Rednerpult zu Wort gemeldet. Er rief die Menschenmasse dazu auf, „den Staat zu quälen“. Dazu gehöre unter anderem, die GEZ-Gebühr nicht zu zahlen. Ob der Schriftzug mit seinem Auftritt in Wolgast zu tun hat, will der Ladeninhaber nicht bewerten. „Ich lasse mich nicht beeinflussen.“

Er findet, dass mit Äußerungen wie „Pandemie der Ungeimpften“ sowie Forderungen nach „Kontaktverbot zu Ungeimpften, Quarantänelagern, Zwangsimpfungen, 2G-plus-Regelungen“ das Klima der Angst weiter gefördert wird. „Es entsteht eine weitere Spaltung der Gesellschaft und panische Unsicherheit bei vielen Menschen. Dieses habe ich nun an meinem eigenen Ladengeschäft gespürt und ich bin zutiefst traurig darüber.“

Marisken: Perfide, Analogien aus Nazi-Zeit zu nutzen

Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) verurteilt die Tat: „Der Täter ist derzeit noch unbekannt. Es sollte alles daran gesetzt werden, die Tat aufzuklären. Verdächtigungen ohne Evidenz helfen uns nicht weiter. Unabhängig davon sage ich mit voller Entschlossenheit, dass ich jede Verherrlichung von Symbolen der NS-Zeit – aus welchem Grund auch immer – streng verurteile. Wie perfide und sinnfrei ist es, Analogien aus der Nazi-Zeit zu nutzen, um in einem Kampf gegen ein Virus Impfbefürworter und Impfgegner spalten zu wollen?“

Sie rät, sich mit wissenschaftlichen Parametern, sachlichen Argumenten und einem kühlen Kopf der schwierigen Situation, wie der Bewältigung einer pandemischen Krise, zu stellen. „Aber gewiss hat keine Seite auch nur irgendetwas gewonnen, wenn wir uns gesellschaftlich spalten“, so Laura Isabelle Marisken.

Mathias Fromholz, Sprecher des Handwerker- und Gewerbevereins der Kaiserbäder, ist ebenfalls schockiert. „Von so einer Schmiererei halte ich gar nichts. Das ist Sachbeschädigung. Die Situation in der Branche ist sehr schwierig. Viele haben auf das Weihnachtsgeschäft gehofft“, sagt Fromholz.

