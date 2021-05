Rostock

Die Impfkampagne in MV nimmt Fahrt auf – ein Satz, der von der Landesregierung in Schwerin immer wieder zu hören ist und bald mantra-artig wiederholt wird. Immerhin: Im Fahrtenbuch stehen schon 663 201 Menschen, die im Nordosten eine Erstimpfung bekommen haben. Das entspricht einer Impfquote von 41,2 in MV. Im Bundesvergleich steht MV damit an dritter Stelle.

Auf der Fahrt durch die Kampagne ruckelt es aber zurzeit trotzdem. Wer sich jetzt freut, in die Priorisierungsgruppe 3 gerutscht zu sein oder gar den 7. Juni kaum abwarten kann, weil die Priorisierungen dann ganz wegfallen – dessen Freude wird gedämpft. Denn der vorhandene Impfstoff muss zunächst in die Arme jener gespritzt werden, die jetzt eine Zweitimpfung brauchen. Die vom Robert Koch-Institut vorgegebenen Abstände zwischen Erst- und Zweitimpfung müssen zwingend eingehalten werden. Für bislang Ungeimpfte heißt es daher weiter warten.

Ein Problem werden deshalb auch die Hausärzte bekommen, die schon jetzt von impfwilligen Patienten überrannt werden, die in den Impfzentren zurzeit gar nicht oder nur schwer an Termine kommen.

So richtig Schwung wird wohl erst Mitte oder Ende Juni in die Impfkampagne kommen, wenn die Liefermengen – wie angekündigt – steigen. Bis dahin werden wir es noch eher mit einem sich mühsam ernährenden Eichhörnchen zu tun haben.

Von Michaela Krohn