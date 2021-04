Rostock

Es ist ein Beispiel bürgerlichen Engagements in der Kultur. 2016 bekamen die Mitarbeiter des Kunstmuseums Ahrenshoop den „Ehrenamtspreis der Ostdeutschen Sparkassenstiftung“ überreicht. Das Geld dieses Preises nutzten sie, um ein Bild anzukaufen und es dem Museum zu schenken: „Am Strand von Knokke“ – 1913 in dem belgischen Seebad von Dora Koch-Stetter gemalt. Die Malerin steht für den Aufbruch der Künstlerkolonie in die Moderne. Und so passt es, dass die Stiftung gleich noch fünf weitere Werke von ihr drauflegte.

900 Werke hat das Museum in seiner Sammlung. Wert: 4,5 Millionen Euro. Ein Heim bekam die 2005 vom Verein Kunstmuseum begonnene Sammlung 2013 mit der Eröffnung des Hauses. Ein immenses Wachstum in 16 Jahren – aus privaten Mitteln. Denn das Museum widmet sich der Malerei der Künstlerkolonie Ahrenshoop und ihrer Bezüge in die Klassische Moderne bis hin zu zeitgenössischen Positionen. Ohne öffentliche Mittel.

Etats für Ankauf von Kunst sind marginal

Doch wie sieht es aus in den Museen des Landes mit dem Ankauf von Kunst? Bescheiden! Die großen Häuser in Ahrenshoop, Greifswald, Rostock und Schwerin sind auf private Hilfe angewiesen. Die Etats für den Ankauf von Kunst sind marginal.

Dora Koch-Stetter, „Frau mit rot-violetten Wangen“ Quelle: Kunstmuseum Ahrenshoop

Katrin Arrieta, Künstlerische Leiterin in Ahrenshoop, sagt: „Wir haben lange vor der Museumseröffnung mit unserer Sammlung begonnen und die aus privaten Mitteln aufgebaut. Die war anfangs sehr lückenhaft, in den sieben Museumsjahren sind aber eine Menge Lücken geschlossen worden.“ Rund 800 Künstler, von denen man weiß, dass sie in Ahrenshoop gelebt und gearbeitet haben, und deren Malgäste sind dabei von Bedeutung.

Pharmastiftung Hannover verschenkt Sammlung mit 50 Werken

Gestemmt wird das aus Vereinsbeiträgen von 400 Mitgliedern sowie Geldern der Stiftung. Private Sammler haben bedeutende Werke gekauft und dem Museum geschenkt. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung hat 2017 das Bild „Der Leuchtturm von Hiddensee“ von Willy Jaeckel und ein Gemälde von Wilhelm Morgner, 2018 fünf Gemälde von Dora Koch-Stetter und 2019 drei von Alfred Partikel erworben und dem Museum überlassen.

Die Stiftung Mecklenburg hat 2019 ein Gemälde von Koch-Stetter angekauft und die Rostocker Baumetall GmbH hat 2020 aus der Retrospektive von Hans Brass ein Werk aus dem Jahr 1920 und zwei Werke des Berliner Künstlers Walter Libuda (70) angekauft. Zudem hat die 2005 gegründete Pharmastiftung Hannover ihre Sammlung mit 50 Werken dem Museum geliehen.

Ähnlich sieht es in Rostock aus. Die Kunsthalle hat mit dem Ankauf des Gemäldes „Glaube, Liebe, Hoffnung“ des Leipziger Künstlers Michael Triegel (51) für Furore gesorgt. Gekauft hat das Bild die Ospa-Stiftung und es der Kunsthalle als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Stiftungen haben seit 2010 etliche Ankäufe zeitgenössischer Künstler, wie Norbert Bisky, Werner Tübke, Arno Rink, Wolfgang Mattheuer, ermöglicht, der Freundeskreis Kunsthalle eine Fotografie von Andreas Mühe angekauft. Das Haus verfügt über die wohl bedeutendste Sammlung ostdeutscher Nachkriegskunst und will diese ebenso erweitern wie die Sammlung der Kunstpositionen aus MV.

Der Direktor der Rostocker Kunsthalle, Jörg-Uwe Neumann, will die bedeutende Sammlung Ostdeutscher Moderne mit Arbeiten des Leipziger Malers Michael Triegel erweitern. Quelle: Ove Arscholl

Ein Anekdötchen erzählt die Rostocker Museumschefin Michaela Selling. Bei der aktuellen Renovierung der Kunsthalle habe man die Tür der Damentoilette in den Sammlungsbestand aufgenommen. Darauf hatte sich Wolfgang Joop (76) bei seiner Ausstellung „All You Need Is Love“ 2009 in einer Sektlaune verewigt. Ein Unikat mit der Bezeichnung: „Permanentmarker auf Türblatt“. Aber auch diese Anekdote kann nicht darüber hintäuschen, dass auch in Rostock der Erwerb von Kunst von privatem Engagement abhängt.

180 regionale Kunstpreis-Werke in der Sammlung der Kunsthalle

Die Stadt stellt der Kunsthalle einen Etat von 5000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Daraus werden jedes Jahr je fünf Werke der fünf Nominierten für den Rostocker Kunstpreises angekauft. 180 Arbeiten von den Künstlern Jo Jastram, Susanne Rast, Ruzica Zajec, Malte Brekenfeld, Kazuki Nakahara. Aber ernsthaft erwarten, dass man mit 1000 Euro pro Werk Schlüsselpositionen von Künstlern mit nationaler Strahlkraft erwirbt, wird wohl niemand.

Michaela Selling sagt: „Der Ankaufsetat war immer knapp. Das Kulturhistorische Museum hat in den letzten fünf Jahren einen Etat in Höhe von 100 000 Euro gehabt und die Rokoko-Textilsammlung aus Meyenburg, Teile der kartographischen Sammlung und Landschaftsbilder eines Sammlers erworben.“ Auch Selling gibt zu: Ohne privates Engagement geht nicht viel. So sei der Bestand des Kulturhistorischen Museums eine klassische Bürgersammlung.

Ankaufsetat im Jahr 1984 in Höhe von 250 000 Ost-Mark

Den Gegenpol bildet das recht junge Konvolut der Kunsthalle. Der Bestand ist zu DDR-Zeiten entstanden. 1984 wurden für Zukäufe 250 000 Ost-Mark investiert – allein 50 000 Mark für zwei Tübkes. Die 35 Jastrams stammen alle aus Ankäufen vor der Wende. Seitdem ist von der öffentlichen Hand kaum etwas passiert. Museumsdirektor Neumann sagt: „So ist eine Sammlungsentwicklung nicht möglich.“

Rostock droht sogar eine Peinlichkeit. Die Ausstellung „Der geschundene Mensch“ von Günther Uecker (91) hat der Bund der Hansestadt überlassen. Voraussetzung: Rostock schafft einen Raum, die Exponate zu zeigen. Da es den politischen Willen dafür aber wohl nicht gibt, müssen die Exponate nun zurückgegeben werden. Obwohl Uecker voriges Jahr durch die Schenkung des Hafis-Zyklus im Wert von 500 000 Euro noch einmal besten Willen gezeigt hat.

Auch die Direktorin der Staatlichen Schlösser, Museen und Gärten, Pirko Kristin Zinnow, braucht privates Engagement, um die bedeutende Sammlung des Landes weiterentwickeln zu können. Quelle: Martin Börner

Das Land MV kauft über das Kultusministerium Kunstwerke für die Staatlichen Museen, Schlösser und Gärten an. Unter anderem Werke von Künstlern aus MV, die in der Landesausstellung im Schloss Güstrow gezeigt werden und dann in die Landeskunstsammlung des Schlosses wandern. Auch in Schwerin gelte, so die Direktorin Pirko Kristin Zinnow: „Wir tätigen nur kleinere Ankäufe – wir sparen.“ Ankäufe, wie von Ticha und Hornig 2020, konnten nur dank externer Unterstützung des Vereins „Freunde des Staatlichen Museums Schwerin“ gestemmt werden.

Pro Jahr stehen 180 000 Euro zur Verfügung. Klingt viel. Ist wenig. Denn mit diesem Etat müssen auch die acht Schlösser versorgt werden. Zinnow sagt: „Für die Weiterentwicklung der Sammlungen haben wir Wert darauf gelegt, dass Ankäufe mit den Ausstellungen verbunden sind.“ Wie für die Carl-Malchin-Ausstellung oder die Duchamp-Sammlung.

Mit Hilfe mehrerer Stiftungen konnten seit 2015 ein Dejeuner aus der Mitgift der russischen Großfürstin Helena Pawlowna im Wert von 1,3 Millionen Euro, Werke von Uecker im Wert von einer Million Euro sowie das Nachwendebild „Fliegenlernen im Hinterhof“ von Bernhard Heisig angekauft werden. Für die Zukunft sparen die Museen Mittel, um einen Ankauf der Kunst der Nachkriegs-Moderne zu tätigen. Aber auch dieser Ankauf kann nur mit Unterstützung von Drittmittelgebern vollzogen werden.

Sammler beschenkt das Pommersche Landesmuseum

Glück hatte das Pommersche Landesmuseum Greifswald mit der Schenkung der Sammlung von Christoph Müller 2016 und 2017. Dazu kommt die Sammlung Feininger als Dauerleihgabe der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Stiftung der Sparkasse Vorpommern.

Sprecherin Julia Kruse sagt: „Wir hatten 30 Grafiken von Feininger im Konvolut. Weitere 30 Grafiken, die alle hier in Vorpommern entstanden sind, sind dazugekommen. Darunter Bilder einer Villa bei Heringsdorf, die Kirche in Benz oder das Rostocker Tor von Ribnitz.“

