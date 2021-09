Sassnitz/Schwerin

Ende 2022 geht das letzte deutsche Atomkraftwerk vom Netz, aus der Kohle will Deutschland bis 2038 raus. Der Ausbau der Windkraft als Ersatz für die wegfallenden Kapazitäten geht in Mecklenburg-Vorpommern allerdings nur stockend voran. Am Mittwoch gab das belgische Energieunternehmen Parkwind den Startschuss für den Bau eines Offshore-Windparks vor Rügen. Das Unternehmen errichtet ab Frühjahr kommenden Jahres 27 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 250 Megawatt. Ans Netz gehen soll der Windpark etwa 15 Kilometer nordöstlich vom Kap Arkona Anfang 2023. Neben den Belgiern will der spanische Energiekonzern Iberdrola bis Ende 2024 den Windpark „Baltic Eagle“ mit einer Leistung von 467 MW errichten.

Doch das sind die derzeit einzigen Offshore-Projekte mit konkretem Baudatum. Der Bau des Windparks Gennaker vor dem Darß (865 MW) wird derzeit blockiert. Der Umweltverband Nabu hat Widerspruch gegen die Genehmigung eingelegt. Andere Vorhaben wie das Nationale Offshore Testfeld vor Warnemünde befinden sich in der Entwicklung. Erst Anfang September gab die Bundesnetzagentur RWE den Zuschlag für einen 300-MW-Windpark vor Rügen.

Zwei Prozent Landesfläche für Windkraft

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, fordert der Landesverband Erneuerbare Energien, dass zwei Prozent der Landesfläche für den Bau von Windanlagen ausgewiesen werden. Derzeit seien es etwa 0,7 Prozent. „Die Windenergie ist der Leistungsträger der Energiewende“, sagt Verbandsvorsitzender Johann-Georg Jaeger. Die Bundespolitik sei gefordert, dem Klimaschutzinteresse Vorrang einzuräumen, um Genehmigungsprozesse zu forcieren.

„Es gibt keine Standorte, an denen es null Probleme gibt, sondern nur Standorte, an denen es wenig Probleme gibt“, so Jaeger. „Wenn Ende 2022 der Atomausstieg abgeschlossen und weitere 8500 MW vom Netz genommen sind, muss das durch einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien ausgeglichen werden.“

MV rangiert hinter anderen Küstenbundesländern

Mit etwa 3600 MW Leistung bei den Windkraftanlagen an Land rangiert MV bundesweit auf Rang sieben der Flächenbundesländer und deutlich hinter den Küstenbundesländern Niedersachsen (11 400 MW) und Schleswig-Holstein (7000 MW). Im ersten Halbjahr des Jahres kamen laut der Branchenumfrage der Deutschen Windguard nur sieben Windkraftanlagen in MV dazu – Rang 10.

„Das Ausbautempo muss deutlich erhöht werden“, sagt Energieminister Christian Pegel (SPD). Sowohl Off- als auch Onshore-Windanlagen seien mit Blick auf das Ziel der Klimaneutralität wichtige Säulen klimaschonender Energieerzeugung. Die vier regionalen Planungsverbände seien mit der Ausweisung neuer Eignungsgebiete zur Windenergienutzung befasst. Rechtsgültig ist allerdings bislang nur das Programm für den Bereich Rostock. Eines der wichtigsten Aufgaben sei es, für die Akzeptanz in der Bevölkerung zu werben.

Kein Offshore-Zubau über zwei Jahre

Auch die Offshore-Branche fordert mehr Tempo – vor allem bei den Genehmigungsprozessen und bei der Ausweisung neuer Flächen. Die Gesamtsituation sei nicht zufriedenstellend, sagt der Vorsitzende des Wind-Energy-Netzwerks, Andree Iffländer. „Wir haben über zwei Jahre keinen Offshore-Zubau gehabt, weder in Nord- noch in der Ostsee.“ Deutschland erlebe derzeit aufgrund von drei Systemwechseln einen Fadenriss im Offshore-Ausbau.

Erst in diesem Jahr hatte die Bundesregierung die Offshore-Ausbauziele nach oben korrigiert – auf 20 Gigawatt bis 2030 und 40 Gigawatt bis 2040, nachdem sie 2014 von 25 Gigawatt um 10 Gigawatt abgesenkt worden waren. „Wenn wir Technologien wie Atomkraft und Kohle abschalten, müssen wir sie durch andere ersetzen“, so Iffländer. „Ganze Sektoren wie die Stahlindustrie, die Mobilität sollen künftig klimaneutral strombasiert arbeiten, mit der Folge, dass der Bereich der erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden muss.“

Mehr Flächen müssten ausgewiesen, Flächenkonflikte anders gehandhabt und Genehmigungsverfahren deutlich verkürzt werden. „Eine Verfahrensdauer von zehn Jahren können wir uns nicht mehr leisten“, so Iffländer. Notwendig sei dafür ein Klimaschutzvorbehalt.

Genehmigungen nach 2016 um 60 Prozent zurückgegangen

Komplexe Genehmigungsverfahren, umfangreiche Nachweispflichten und Verzögerungen in der Genehmigungsvergabe hätten dazu geführt, dass die erteilten Genehmigungen nach 2016 um über 60 Prozent zurückgegangen seien, hieß es vom Bundesverband Windenergie (BWE). Hinzu kämen juristische Unsicherheiten selbst bei bereits genehmigten Projekten.

Verschiedene Modelle gehen davon aus, dass etwa 50 bis 70 Gigawatt Offshore-Leistung nötig sind, damit Deutschland bis 2050 klimaneutral wird. Derzeit sind in der Nord- und Ostsee Windparks mit einer Gesamtleistung von etwa 7,7 Gigawatt am Netz, davon rund 1 Gigawatt in der deutschen Ostsee. Beim Offshore-Windfeld Arcadis Ost 1 rund 15 Kilometer nordöstlich von Kap Arkona kommen mit 9,5-MW-Turbinen die größten aktuell am Markt verfügbaren Windenergieanlagen zum Einsatz, sagte der Deutschland-Chef von Parkwind, Manfred Dittmer. Das Unternehmen investiert in den Bau von 27 Anlagen einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Der Baustart soll im Frühjahr 2022 erfolgen. Insgesamt entstehen 40 Dauerarbeitsplätze in Mukran.

Von Martina Rathke