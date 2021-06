Kegelrobbe am Strand von Zinnowitz angespült: Meeresmuseum untersucht die Todesursache

Zinnowitz

Dieser Fund erregte in dieser Woche Aufsehen am Strand von Zinnowitz: Eine junge Kegelrobbe trieb direkt in der Brandung am Fischerstrand – etwa 300 Meter östlich der Seebrücke. Wissenschaftler des Meeresmuseums Stralsund um Dr. Michael Dähne, den dortigen Kurator für Meeressäugetiere, wollen nun untersuchen, woran das Tier gestorben ist.

Strandgäste hatten die offenbar junge Robbe am Dienstagnachmittag entdeckt und den Bauhof des Seebades verständigt: „Wir haben das Tier dann sachgemäß geborgen. Es muss noch relativ jung gewesen sein“, schätzte Carsten Nichelmann ein, der als Zinnowitzer Kurdirektor auch Chef des Bauhofes ist. Die Robbe sei mit ungefähr 60 Kilo verhältnismäßig leicht gewesen, was auf ein geringes Alter schließen lasse. Erwachsene Tiere erreichen ein Gewicht von bis zu 200 Kilogramm.

Der Kadaver sei nun in eine Kühlstation des Nabu in die Stadt Usedom gebracht worden, wo er tiefgefroren werde, um demnächst von den Experten des Meeresmuseums untersucht werden zu können.

„Betroffenheit der Strandgäste ist immer groß“

Kurdirektor Nichelmann: „Es war die zweite tote Robbe, die in meiner nun dreijährigen Amtszeit am Zinnowitzer Strand angeschwemmt wurde. Auf ganz Usedom waren es in jüngerer Vergangenheit nach meinem Wissen drei. Die Betroffenheit der Strandgäste ist bei so einem Fund immer sehr groß, weil das ja niedliche unter Naturschutz stehende Tiere sind.“

Die Population der Kegelrobben in der Ostsee ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen: „1920 war die Kegelrobbe in unseren Breiten ausgerottet, erst seit 2005 werden in der Ostsee vor Mecklenburg-Vorpommern wieder regelmäßig Robben gesichtet“, verdeutlicht Michael Dähne.

In Höchstzeiten 300 Kegelrobben an Küste vor MV

„In Höchstzeiten gibt es bei uns nun 300 Kegelrobben, über das Jahr hinweg sind es aber meist unter 100“, weiß der Meeresbiologe. Zur Zeit des Fellwechsels wurde vor kurzem die Hälfte davon auf der Sandbank Lieps bei Wismar, die andere Hälfte im Bereich Greifswalder Bodden, um die Greifswalder Oie, Rügen und Usedom bei Flugzählungen gesichtet.

Aufgrund der höheren Population gebe es seit einiger Zeit auch mehr Totfunde in MV: „Wir bekommen im Meeresmuseum inzwischen 50 bis 100 tote Robben jährlich zur Untersuchung“, berichtet der Experte. Neben Virusinfektionen, Verletzungen an im Wasser schwimmendem Müll oder Parasitenbefall sei die häufigste Todesursache immer noch, dass die Tiere als Beifang in Fischernetzen landen.

Robben kommen nicht mehr aus Fischernetzen

„Sie kommen dann nicht mehr heraus und ersticken“, sagt Michael Dähne. Wenn ein Tier nicht durch den Fischer abgegeben wird, erkennen die Experten die ertrunkenen Tiere zum Beispiel an Verletzungen durch die Netze oder an vollen Mägen, da die Robben in den Netzen noch viel Fisch gefressen hätten.

„Wir haben auf dem Gebiet aber schon große Fortschritte gemacht“, betont der Wissenschaftler. Immer häufiger würden Fischer Totfunde in ihren Netzen melden. „Durch diesen vertrauensvollen Umgang bekommen wir genauere Erkenntnisse zum Status der Population“, so Dähne. Zudem habe das Land für den Herbst festgelegt, dass die Eingänge von Reusen bei er Fischerei verkleinert werden müssten, damit sich Robben dort nicht mehr verfangen könnten.

In der gesamten Ostsee leben derzeit 30 000 bis 40 000 Robben. Die meisten nördlich der schwedischen Insel Öland.

Von Alexander Loew