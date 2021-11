Kegelrobbe im Ryck: Video zeigt ungewöhnlichen Besuch in Greifswald

Greifswald

Da staunten die Angler nicht schlecht: Vor wenigen Tagen war der Greifswalder Benjamin Fenske mit seinem großen Sohn Caspar und einem Bekannten unterwegs. Der kleine wollte angeln. An der Südmole in Wieck entdeckten die drei dann einen Konkurrenten um die Fische, der im Ryck nicht allzu oft zu sehen ist: eine Kegelrobbe. Fenske reagiert schnell, greift zum Telefon und filmt das Tier. Erst schwimmt es an der Mole. Etwas später traut sich das Tier sogar weiter. Durch das große Fluttor in den Ryck. Hier schwimmt die Robbe noch einige Zeit zwischen den Pollern, an denen in den warmen Monaten die Boote liegen, hin und her. Für Fenske und seinen Sohn ein aufregender Tag. Eigentlich wollten sie nur ein paar Barsche fangen.

Nicht ganz so überraschend kommt die Sichtung für Linda Westphal. Sie arbeitet am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Dort forscht sie zur Konfliktbewältigung und Entwicklung von Managementmaßnahmen zum Schutz von Kegelrobben der deutschen Ostsee. Sie kennt sich mit den Tieren aus und kann bestätigen: Bei der Sichtung handelt es sich um eine Kegelrobbe. Ungewöhnlich ist das aber nicht unbedingt.

Robben folgen den Fischen im Winter

„Die Robben folgen den Fischen in deren Winterlager. Das ist oft in Hafennähe oder entlang der Küste“, erklärt sie. Denn auch die Robben müssen fressen. Westphal erklärt weiter: „Besonders zwischen Oktober und Januar ist es nicht selten, dass sich Robben in der Nähe von Menschen blicken lassen, denn dort finden sie auch ihr Futter.“ Von der Kegelrobbe – vor 100 Jahren so gut wie ausgerottet – leben schätzungsweise wieder bis zu 30 000 Tiere in der gesamten Ostsee. Einige von ihnen auch entlang der deutschen Küste und im Greifswalder Bodden. An nahegelegenen Ruheplätzen wie der Greifswalder Oie und den Großen Stubber im Greifswalder Bodden können sich die Kegelrobben nach einem Ausflug in den Strelasund oder Ryck erholen.

Denn was in Greifswald noch die Ausnahme ist, gilt in Stralsund als die Regel: „In Stralsund ist es bereits üblich, dass man direkt im Hafenbecken ein bis zwei Robben sehen kann,“ erzählt Westphal, die das Tier direkt von ihrem Büro aus sehen kann. Von der Greifswalder Robbe hat sie bereits durch das Sichtungsprogramm „OstSeeTiere“ erfahren (siehe Infobox).

Nicht die erste Robbe im Ryck

Durch Sichtungsmeldungen weiß sie auch, dass die Kegelrobbe, die Fenske mit seinen Kindern beobachten konnte, nicht die erste war. Vor zwei Jahren wurden den Stralsunder Meeresforschern bereits Sichtungen im Ryck gemeldet.

Kegelrobbe oder Seehund? So unterscheiden sich die Tiere Zunächst: Alle Seehunde sind Robben, aber nicht alle Robben sind Seehunde. Kegelrobben und Seehunde lassen sich gut an ihrer Kopfform unterscheiden. Seehunde haben einen runden Kopf mit einer deutlich erkennbaren Stirn. Der Kopf von Kegelrobben ist eher lang gestreckt, fast kegelförmig. Der Name kommt zwar nicht daher, aber ist so leicht zu merken. Im Wasser nicht so leicht erkennbar, aber auch ein klarer Unterschied: Seehunde sind deutlich kleiner als Kegelrobben. Für den geübten Beobachter ist es auch möglich Kegelrobben und Seehunde am Fell zu unterscheiden – dafür braucht es jedoch etwas Übung. Wer eine Robbe, einen Seehund oder sogar einen Schweinswal sichtet, kann gerne Fotos und Videos machen – die Forschung freuts! Am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund läuft das Sichtungsprojekt OstSeeTiere. Über 2000 Meldungen pro Jahr helfen den Wissenschaftlern bei der Analyse der Aufenthaltsorte der Säuger. Auf der Seite www.deutsches-meeresmuseum.de unter dem Reiter „Wissenschaft“ und „Sichtungen“ findet man ein Formular.

Doch müssen Greifswalder Angler nun Angst um ihren Fang haben bei den neuen Konkurrenten? Fenske selbst ist bei dem Thema ganz entspannt und auch Westphal kann beruhigen: Erstmal sei es ja nur eine Sichtung gewesen. „Kegelrobben fressen etwa 5 bis 7 Kilo Fisch am Tag. Das ist eine überschaubare Menge. Außerdem sind sie Opportunisten, sie fressen also alle Fischarten, die sie finden“, ergänzt die Forscherin.

Wird die Kegelrobbe nun ein Dauergast?

Bleibt die Frage, ob die Kegelrobbe nun öfter im Ryck vorbeischaut? Der Winter ist noch lang und scheinbar gibt es hier genug zu fressen. Zudem kennt Westphal dieses Verhalten auch von einem Tier aus Stralsund. Eine der Kegelrobben, die sich im Stralsunder Hafenbecken aufhalten, sei ein Dauergast im Winter. Klar wird das, wenn man gute Aufnahmen der Tiere hat. „Die Robben lassen sich anhand der Fellzeichnung unterscheiden“, erklärt Westphal. Wer die Robbe also im Ryck sieht und die Fotos an das Projekt OstSeeTiere schickt, bekommt wohl bald eine Antwort, ob Wieck eine neue Attraktion hat.

Von Philipp Schulz