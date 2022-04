Kein 3G in der Gastronomie zu Ostern in MV: „Problem wird sich mit Lockerungen verschärfen“

Schwerin

Angesichts der weiter sinkenden Corona-Inzidenzzahlen plant die Landesregierung, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch vor Ostern zu lockern. So soll in der Gastronomie die 3G-Regelung außer Kraft gesetzt werden.

Wir haben gefragt: Sollte überall in MV 3G fallen? Das sagen die OZ-Leser zu diesem Thema.

„Wer sich testen und Maske tragen will, soll es tun“

Suse Krüger spricht sich ganz klar dafür aus: „Ich bin für ein normales Leben – ohne Maske und 3G, ohne zu irgendetwas genötigt zu werden.“ Björn Casapietra zeigt sich daraufhin irritiert: „Ach Gottchen. Wie schlimm, dass man genötigt wurde, verantwortungsvoll und solidarisch zu handeln. Wirklich. Das ist niemandem zuzumuten.“ Und Uta Sommerfeld noch dazu: „Deutschland, ein Land in dem der moralische Zeigefinger über allem steht.“

Ja, es dürfe gerne ohne 3G weitergehen, sagt auch Sandra Riewe. Und weiter: „Wer sich testen und Maske tragen will, soll es tun. Wer nicht will, soll es lassen, und wenn man krank ist, bleibt man halt zu Hause.“ Hartmut Ginnow-Merkert erwidert: „So haben auch mal die Raucher argumentiert. ‚Wer keinen Rauch mag, muss ja nicht bei uns hier drinnen sitzen.‘ Ich werde weiterhin Orte meiden, an denen sich Menschen ohne Impfung, Testung und ohne Maske aufhalten.“ Ginnow-Merkert setzt noch hinzu: „Menschen, denen ‚Gemeinsinn‘ und ‚Verantwortungsbewusstsein‘ Fremdwörter sind, habe ich schon immer gemieden, nicht erst seit Corona.“

Jenny Mertineit sieht schon „das Grauen“ kommen, so sagt sie es – „wenn jetzt alle Maßnahmen weg sind.“

Maßnahmen zum Schutz vor schweren Verläufen sind bekannt

Katja Günther wiederum betont: „Es wird langsam Zeit, wieder ein normales Leben zu führen, ohne 3G und ohne Maske.“ Marita Kühntopp ergänzt knapp: „Lieber gestern als morgen.“

Pascal Seibold sieht es so: „Wir müssen lernen, mit dem Virus umzugehen. Lasst uns wieder leben wie vorher! Und vielleicht gibt es irgendwann dann sogar eine Impfung, die auch wirklich wirkt und hält, was sie verspricht bei geringerer Gefahr an Nebenwirkungen. Aber vorerst müssen wir damit leben, wie es ist und dieses Land nicht noch weiter in den wirtschaftlichen Ruin treiben.“

Maria Schröder scheint in der Gastronomie tätig zu sein, denn sie notiert: „Bitte nicht! Man wird so schon von Gästen angegangen und beschimpft, weil sie bis zum Tisch keine Maske mehr tragen wollen und behandelt wie der letzte A…. Von mir aus nach Ostern, sonst wird das eine Katastrophe.“

Europa ist der Beweis: „Maßnahmen sind nicht verhältnismäßig“

Jens Wermke bringt noch einen weiteren Aspekt mit in die Diskussion ein: „Ich bin gespannt, wie respektvoll mit denen umgegangen wird, die weiterhin Maske tragen wollen (vielleicht sogar müssen).“ Torso Unger unterstreicht: „Es ist ein rücksichtsloser Vorgang gegenüber allen vulnerablen Menschen, keine Masken mehr tragen zu müssen.“

Jens Dröge setzt auf jeden Einzelnen: „Jeder kennt inzwischen alle Möglichkeiten, sich und andere weniger vor einer Infektion, wohl aber vor schweren Verläufen, Krankenhaus und Long-Covid zu schützen. Ob und was der Einzelne daraus macht, soll doch bitte vollständig in die Eigenverantwortung gegeben werden. Einige sind da mehr, andere weniger erfolgreich. So ist das Leben.“

Christian Braumann schließlich: „Es stellt sich nach unserer Verfassung nicht die Frage, ob es sinnvoll ist, Maßnahmen aufzuheben, sondern ob es verhältnismäßig ist, welche aufrechtzuerhalten. Und ganz Europa beweist aktuell, dass es nicht verhältnismäßig ist.“

Von Juliane Lange