Rostock

Es ist ein Paukenschlag, mit dem selbst die Kläger so nicht gerechnet hatten: Das Oberverwaltungsgericht ( OVG) in Greifswald hat das Beherbergungsverbot und die Testpflicht für Urlauber aus Risikogebieten komplett gekippt. Urlaub in MV steht nun nichts mehr im Wege. Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Worum ging es vor Gericht?

Die Landesregierung hat per Verordnung das Reisen nach MV massiv eingeschränkt. Urlauber aus den so genannten Risikogebieten – also mit mehr als 50 neuen Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner und Woche – konnten de facto nicht mehr nach MV. Sie hätten sich zwei Wochen in Quarantäne begeben müssen. Am Wochenende änderte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) überraschend die Regeln: Statt eines Einreiseverbotes mussten Urlauber aus Risikogebieten „nur“ noch einen negativen Test vorlegen.

Wer hat geklagt?

Mindestens drei Eilverfahren gegen die Regeln waren vor dem Oberverwaltungsgericht anhängig. Unter anderem hatten zwei Hoteliers geklagt – einer davon der Usedomer Thilo Naumann. Sie sahen durch die Regeln die Existenz ihrer Betriebe massiv gefährdet und halten die Einschränkungen zudem verfassungswidrig.

Was hat das Gericht entschieden?

„Das OVG hat dem Antrag der Kläge stattgegeben“, sagt Gerichtssprecher Kai Danter. Heißt: Teile der Corona-Verordnung des Landes wurden mit sofortiger Wirkung außer Kraft gesetzt. Im Kern geht es um Paragraph 5, Absatz 12 der Regelung. Die besagt, dass Urlauber aus Risikogebieten nur mit negativem Testergebnis nach MV in den Urlaub einreisen dürfen. Das Gericht hält diese Vorgabe nicht für rechtens. Denn Pendler, Sportler, Schüler und Studenten dürfen aus Risikogebieten dürfen nach MV ohne Test einreisen. Warum Urlauber nun gefährlicher sein sollen als zum Beispiel Pendler – das habe die Landesregierung „nicht überzeugend“ darlegen können, so Danter. Tagestouristen dürfen aus Risikoländern weiterhin nicht einreisen.

Was bedeutet das für Urlauber?

Gerichtssprecher Danter sagt: Ab sofort seien Einreisen nach MV aus allen Teilen Deutschlands ohne vorherigen Test möglich. Auch Kläger Thilo Naumann interpretiert das Urteil so: „Es gibt keinerlei Beschränkungen mehr für Touristen. Alle Übernachtungsgäste können wieder ohne Test und Quarantäne zu uns kommen.“

Mehr lesen:

Das sieht auch die Landesregierung so: „Wir akzeptieren das Urteil“, sagte am Abend Landesgesundheitsminister Harry Glawe ( CDU). Die Regelung sei gekippt, weil „wir offenbar zu viele Ausnahmen gemacht haben“. Alle Urlauber aus der Bundesrepublik dürfen nun kommen. „Wer sich nicht gesund fühlt, muss zu einem Arzt und bei Symptomen einen Test machen.“ Alle Urlauber müssen zudem beim Check-In im Hotel eine persönliche Gesundheitserklärung abgeben – ähnlich wie es Eltern nach den Ferien für ihre Schulkinder mussten. Zwischenzeitlich war eine neue „Schnell-Test-Strategie“ diskutiert worden, erfuhr die OZ aus Kreisen eines Krisengesprächs zum Urteil. Doch dafür fehlen die Testkapazitäten im Land.

Wie reagieren die Verbände?

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, sagt: „Wir kennen alle die Urteilsbegründung noch nicht. Dem Anschein nach sind aber alle Hürde gefallen. Das gibt Urlaubern und Hoteliers die Möglichkeit, die letzten Tage der Herbstferien bei uns zu genießen.“ Aber: „Mit den neuen Möglichkeiten steigt auch das Risiko. Es wird jetzt mehr denn je darauf ankommen, die gut ausgearbeiteten Hygiene-Konzepte akribisch einzuhalten.“

Wie reagiert die Tourismus-Branche?

Kläger Naumann spricht von „lauten Jubelschreien“ in der Branche. Er selbst habe bereits am Mittwoch Gäste angerufen, denen er bereits absagen musste: „Ich habe ihnen gesagt, sie können doch kommen.“ Und in der Tat reagieren viele Hotels euphorisch. So schreibt das bekannte Warnemünder Hotel Neptun bei Facebook: „Wir freuen uns wie verrückt, dass Sie ganz entspannt – ohne Reisebeschränkungen – wieder nach Mecklenburg-Vorpommern in unser schönes Ostseebad Warnemünde kommen dürfen!“

Werden Urlauber, die schon absagen mussten, entschädigt?

Das ist offen, sagt Kläger Naumann. „Das wird vom Ausgang des Hauptsacheverfahrens abhängen.“ Stellt das Gericht dann ebenfalls fest, dass das Land rechtswidrig gehandelt hat, will er gegen die Landesregierung erneut vor Gericht ziehen – für sich und seine Kunden Schadenersatz geltend machen.

Was bedeutet das Urteil politisch?

Für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) ist es die zweite große Schlappe vor Gericht. Bereits kurz vor Ostern kippten die Richter das von Schwesig verkündete Reiseverbot innerhalb des Landes. Zu den Festtagen sollten Bad Doberaner beispielsweise nicht nach Warnemünde fahren dürfen. Unverhältnismäßig, urteilten die Richter damals. Und auch die strengen Regeln für Urlauber waren – so sagen es Teilnehmer der Runden in Schwerin – der Ministerpräsidentin besonders wichtig. „Für Frau Schwesig ist das eine schallende Ohrfeige“, sagt Kläger Naumann. Das Gericht habe ihr klar gemacht, dass sie das Maß zu wahren habe.

Von Andreas Meyer