Kein Bock auf Zivilisation: Warum Johannes S. im Wald bei Grevesmühlen schläft

Ein Gaskocher steht auf der Bank am Ende des Vielbecker Sees, daneben eine Milchtüte, Geschirr und etliche andere Utensilien. Ein altes Damenfahrrad steckt im Radständer neben der Sitzbank, die eigentlich für Spaziergänger gedacht ist, die sich am Wanderweg durch das Naherholungsgebiet ausruhen wollen. Doch das geht im Moment nicht. Decken, Jacken, ein Klapphocker und ein Wasserkanister stehen auch noch herum. Unter der Bank liegt Johannes S. dick eingepackt in mehrere Decken, nur das Gesicht schaut heraus. Etwas verstört öffnet er die Augen. „Ja?“ Die Zeitung hat ein paar Fragen. „Echt, die Zeitung, bin ich so interessant?“ Ja, das ist er. Denn der 54-Jährige ist das Gesprächsthema bei den Menschen in Grevesmühlen. Ein Obdachloser, so die Nachricht, würde am See hausen. „Naja, obdachlos bin ich nicht.“ Und „hausen“ ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck.

Gelernter Metzger im Familienbetrieb

Und warum lebt er dann hier? Wie auf Knopfdruck brechen die Strahlen der Herbstsonne durch die Blätter in diesem Moment. Auf dem See spiegelt sich die Sonne, nur wenige Stunden vorher lag die Temperatur bei knapp über null Grad. Jetzt zeigt sich das Wetter von seiner schönen Seite. Und die Gegend am Nordende des Vielbecker Sees ist nicht umsonst eines der beliebtesten Ausflugsziele der Grevesmühlener. „Meistens sitze ich dort im Schilf und schaue übers Wasser“, sagt Johannes S. Er liebe die Natur. Und hier sei es einfach schön, erzählt der gelernte Metzger, der inzwischen Rente bezieht. „Meine Eltern hatten einen Metzgerbetrieb, deshalb war klar, dass ich auch den Beruf lernen musste. Viel lieber hätte ich etwas mit Naturwissenschaften gemacht.“ Aber dafür sei es nun zu spät. Die Metzgerei zu übernehmen, sei einmal der Plan gewesen, aber der habe sich zerschlagen. Er lebe eigentlich in Stolberg bei Aachen, dort habe er eine Wohnung. „So richtig kann ich das dort nicht, die Menschen und das alles mit der Zivilisation, das ist mir einfach zu viel.“ Dann zieht es ihn raus in die Welt. Vagabund sei er. Seit einer Herzerkrankung vor zehn Jahre könne er nicht mehr arbeiten. Aber die Welt anschauen, das geht.

Übernachten in der Natur – das ist erlaubt Zelten in der freien Natur – dafür gibt es in Deutschland klare Regeln. Erlaubt ist das Zelten nur auf ausgewiesenen Flächen wie Zeltplätzen oder privaten Wiesen. Ungeregelt hingegen ist das Übernachten im Wald und demnach erlaubt beziehungsweise eine rechtliche Grauzone. Denn das Bundeswaldgesetz regelt eindeutig, dass jeder Mensch den Wald betreten darf. Es sei denn, es handelt sich um eingezäunte beziehungsweise gesondert ausgewiesene Bereiche. Einfacher ist es allerdings, sich vorab eine Genehmigung der Behörde zu holen.

Ziel war eigentlich die Seenplatte

Eigentlich, so erzählt Johannes S. die Geschichte, wollte er zur Seenplatte rund um die Müritz. Per Zug und Fahrrad habe er sich auf den Weg gemacht. „Aber dann bin ich nur bis Grevesmühlen gekommen.“ Warum? Das wird nicht so ganz klar. Und ist auch nicht so wichtig. Irgendwie sei er hinter Lübeck müde geworden im Zug, bis Bad Kleinen habe er nicht weiterfahren wollen. Also ist er in Grevesmühlen ausgestiegen. Einfach so. Das ist jetzt anderthalb Wochen her.

„Ich war auch schon am Polarkreis in Schweden, auch mit dem Rad“, erzählt er mit seinem rheinländischen Dialekt. Aber nicht mit dem alten Damenfahrrad, oder? „Nee, das war ein E-Fahrrad.“ Als Beweis hat er eine Jacke aus Rentierfell dabei. „Selbst abgezogen natürlich.“ Schließlich habe er Metzger gelernt. Sein Sammelsurium an Kleidung, Taschen und Lebensmitteln hat erhebliche Ausmaße erreicht. Wie transportiert er das? „Da geht nur noch schieben.“ Lebensmittel holt er aus dem Supermarkt. „Die Leute fragen mich immer wieder, ob ich etwas brauche. Aber ich habe alles“, sagt er. „Aber dass mir neulich so ein Motorradfahrer 30 Euro geklaut hat, das war eine Sauerei.“ Er habe die Polizei geholt und Anzeige erstattet. Das Geld ist trotzdem weg.

Polizei und Ordnungsamt waren schon da

Er legt Wert darauf, dass er kein Obdachloser sei. Deshalb gehe er auch nicht in die Unterkünfte, die die Stadt für solche Fälle bereit hält. Polizei und Ordnungsamt seien auch schon bei ihm gewesen an seinem Platz am Vielbecker See. „Alles in Ordnung haben sie gesagt.“ Er passe auch auf, dass der Platz ordentlich aussehe. Wie die Stadtverwaltung in Grevesmühlen mitteilte, habe das Ordnungsamt ihm angeboten, in eine feste Unterkunft zu ziehen. Bürgermeister Lars Prahler: „Wir werden ihn in den kommenden Tagen bei Bedarf nochmals darauf hinweisen, dass wildes Campen nicht erlaubt ist.“

Immer wieder komme er mit Spaziergängern und Radfahrern ins Gespräch. „Die stellen immer die gleichen Fragen, schon komisch.“ Die erste Frage: Warum macht er das eigentlich? „Ich brauche das einfach. Nur in meiner Wohnung zu sitzen, das kann ich nicht.“ Wenn es kälter wird, fährt er zurück nach Stolberg, wo auch seine Eltern leben. „Meine Mutter versteht das auch nicht so richtig, warum ich das mache.“ Aber das sei sein Leben.

Ein paar Tage wolle er noch bleiben. Zeit spielt für Johannes S. keine Rolle. „Ich denke, im November geht es wieder zurück.“ Vielleicht. Und dann nach ein paar Wochen geht es wieder raus. Irgendwohin, wo nicht so viele Menschen leben.

Von Michael Prochnow