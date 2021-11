Kein Feuerwerk an Silvester in MV? „Schon alles trostlos genug wegen Corona“

Rostock

Schon im vergangenen Jahr war es zum Jahreswechsel ruhiger als sonst: Auf vielen belebten Straßen und Plätzen im Land durften keine Raketen gezündet werden. Und schon dieser Tage heißt es vielerorts: Die Corona-Zahlen ließen keine Feier zu.

Trefflich streiten jedenfalls können OZ-Leser über ein erneutes Verbot der Knallerei in diesem Jahr, wodurch verhindert werden soll, dass sich die wegen der Corona-Krise stark beanspruchten medizinischen Notdienste auch noch um Verletzungen durch Böller kümmern müssen.

Genau hier setzt der Kommentar von OZ-Leser Sven Röger an: „Während viele Leute um ihr Leben kämpfen und das Personal auf den Intensivstation teilweise am Rande der Belastungsgrenze oder darüber hinaus arbeitet, machen sich andere Gedanken darüber, ob sie böllern und Party machen dürfen.“ Eine Absage würde Murat Aydin klasse finden. „Und nicht nur ich, sondern auch all die Tiere, die da draußen leben.“

„Man will doch noch etwas haben, worauf man sich freuen kann“

Zuletzt hatten sich auch Umweltschützer, Ärzte und Polizisten für ein Böllerverbot zum Jahreswechsel ausgesprochen. Tom Cook sagt: „Prima Idee. Fand ich als Jugendlicher toll, wenn’s Bumm macht. Doch letztlich war es nur sinnlose Geldverbrennung. Wer böllern will, soll zur Armee gehen.“ Immerhin gäbe es triftige Gründe, die für die Absage sprächen, um „Tiere also vor dem Lärm zu schützen und mutwilliger Beschädigung von fremden Eigentum“ zuvorzukommen.

Christian Lücke fügt hier hinzu: „Ich habe zwei Hunde und flüchte jedes Jahr in die Einöde.“ Achim Zimmermann fragt mit Blick auf die Umweltverschmutzung: „Und was ist mit den Raketen in den vielen Kriegen? Kein Feinstaub, kein CO2?“

Normen Ulrich indes hoffe nicht, dass es abgesagt wird. Und Nancy Malchin ergänzt: „Man will doch schließlich noch etwas haben, worauf und worüber man sich freuen kann. Es ist so schon alles trostlos genug wegen Corona.“ Michael Brandt kritisiert: „Verbietet ruhig alles. Dann kaufen die Leute ihre Böller eben im europäischen Ausland, und dann wird es hier richtig lustig mit den Böllern und Kugelbomben.“

„Viele Länder lassen nur zentral und staatlich Raketen fliegen“

Dagmar Ribbeck meint: „Es ist schon ein Unterschied, ob man es sich leisten kann, in seinem Haus auf dem Land zu leben oder ob man in der Stadt zur Miete hausen muss, Wand an Wand mit Leuten. Ich mag jedenfalls nicht mehr mit Böllern beworfen werden und die ersten Januartage auf mein Asthma-Spray angewiesen sein.“ Der Leser mit dem Kürzel Da No schimpft: „Möchtegernweltverbesserer finden Feuerwerk überflüssig und schädlich, und daher soll es verboten werden. Nicht schwer das zu kapieren.“

Mario Stamp hält es wie folgt: „Ich habe es als Jugendlicher auch geliebt. Silvester war für uns die fünfte Jahreszeit. Heute brauche ich es zwar nicht mehr unbedingt, aber warum soll ich es den heutigen Jugendlichen nicht mehr gönnen? Aber vielleicht ist es mal ein Anreiz für die Hersteller, die Feuerwerkskörper in Zukunft noch umweltfreundlicher zu machen. Ich wusste zum Beispiel bis vor Kurzem noch nicht einmal, dass es kalte Pyrotechnik gibt.“ Marcel Heldt blickt ins Ausland: „Viele Länder lassen nur zentral und staatlich Raketen fliegen. Das ist das einzig Sinnvolle und schweißt die Gesellschaft zusammen.“

