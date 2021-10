Ende November will der Bund die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ aufheben. Theoretisch bedeutet dies das Ende aller Corona-Einschränkungen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hält das für falsch, will in MV weiterhin an Schutz-Maßnahmen festhalten. Was sie fordert und wie Experten die Lage einschätzen.