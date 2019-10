Kein Kinderglück bei den Glücksvögeln: Sterben Kraniche in MV aus?

Rostock

Die große Zahl von Kranichen in MV in diesem Jahr täuscht: Die Situation der Glücksvögel in MV ist alles andere als glücklich. Vogelbeobachter haben in diesem Jahr sowohl bei den heimischen als auch bei den durchziehenden Kranichen so wenige Jungvögel gezählt wie noch nie. „Die Situation ist sehr dramatisch“, sagt Günter Nowald, Leiter des Kranichzentrums in Groß Mohrdorf (Kreis Vorpommern-Rügen). Bei der Beringung im Frühjahr hätten 80 Prozent der Brutpaare keinen Nachwuchs gehabt. Und bei den aktuell in Vorpommern rastenden Kranichen wurden nur etwa fünf Prozent Jungtiere gezählt. „Vor 20 Jahren waren es noch doppelt so viele“, so Nowald. Auch bei anderen Zugvögeln beobachten Vogelkundler teils drastische Veränderungen. Eine Ursache ist nach Ansicht der Experten die Trockenheit.

Gerade im Frühjahr treffe die Trockenheit die Kraniche hart: „Sie bauen ihre Nester in Feuchtgebieten, um den Nachwuchs vor Räubern zu schützen“, erklärt Nowald. Wenn jedoch das Wasser als schützende Barriere fehle, könnten Wildschweine, Marder oder Waschbären die Gelege problemlos plündern.

Seit drei Jahren zu trocken für Kraniche

Gerade erst hatten die Vogelbeobachter86 000 Kraniche in Vorpommerngezählt – so viele wie noch nie. „Das könnte den Eindruck vermitteln, dass es dem Kranich gut geht, doch der Eindruck täuscht“, sagt der Experte. Drei Jahre in Folge sei es inzwischen zu trocken für die Kraniche gewesen, die Geburtenrate sei schon seit sieben Jahren schlecht. „Wenn das so weitergeht, wird der Bestand zurückgehen. Es gibt sogar Berechnungen, dass es in hundert Jahren in MV keine heimischen Kraniche mehr gibt“, warnt Nowald. Dafür könnte die Zahl der Wintergäste steigen: „Seit 20 Jahren überwintern immer mehr Kraniche in MV.“

Hunderte Stare überwintern in MV

Das gelte auch für andere Zugvogelarten wie Rotmilan, Kormoran, Kiebitz oder Star, sagt Klaus-Dieter Feige, Vorsitzender der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft MV (OAMV). „Die Zahl der Überwinterer wächst.“ So blieben inzwischen Hunderte Stare in MV. Kiebitze zögen eigentlich an die mildere Nordsee oder ans Mittelmeer, wenn es an der Ostsee kalt wird. Immer mehr blieben jetzt jedoch, weil die Winter auch hier milder werden, sagt Feige. „Richtige Winter mit langen Frostperioden gibt es bei uns kaum noch.“

Das wirke sich auch auf die Populationen aus: „Der Bestand des Kormorans wurde früher durch die Auslese im Winter reguliert: Nur die stärksten Jungtiere haben überlebt. Das findet so nicht mehr statt.“ Irgendwann würden die Kormorane dann wohl nach Skandinavien ausweichen, weil es ihnen hier zu warm wird. „Aber so lange werden die Fischer wohl nicht warten“, meint Feige mit Blick auf den wachsenden Konflikt der Binnenfischer mit den Fischräubern.

Deutliche Signale für Klimaveränderungen

Bei anderen Zugvogelarten werde beobachtet, dass sie immer früher aus ihren Winterquartieren zurückkehren. „Feldlerchen kamen früher im März wieder. Jetzt hört man schon im Januar die ersten singen“, so der Vereinsvorsitzende. Das gelte vor allem für Arten, die nicht weit weg ziehen. Bei den „Fernziehern“ sei wiederum das Problem, dass sie zwar zu den üblichen Terminen zurückkommen – dann aber nicht mehr das Futter finden, auf das sie spezialisiert sind, weil die Natur schon zu weit fortgeschritten ist. „Der Pirol kommt Anfang Mai und ernährt sich von Raupen. Teilweise sind die dann aber schon verpuppt oder zum Falter geworden.“ Die Folge sei, dass der Pirol dann nicht mehr brütet, weil er keine Nahrung für seine Küken findet. „Das ist ein deutliches Signal für Klimaveränderungen“, warnt Feige.

Von Axel Büssem